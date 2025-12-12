Vrací se závody ve světě Hvězdných válek. Star Wars: Galactic Racer bude adrenalinovou žní

Někteří možná se slzou v oku vzpomínají na letité Star Wars Episode I: Racer. Videoherní spin-off vzal oblíbenou filmovou sekvenci závodů kluzáků a udělal z ní plnohodnotnou hru, kde jste se ve známých strojích proháněli na několik okruzích. Hazardní zábava, na kterou se pokusí duchovně navázat Star Wars: Galactic Racer.
Novinka od studia Fuse Games a vydavatelství Secret Mode závody povýší na novou úroveň. Hra se odehrává po Epizodě VI, takže Rebelové úspěšně porazili Impérium a vznikla Nová republika, která bojuje za obnovu řádu a klidu. Tento volnější režim dal vzniknout nové posedlosti rychlostí, tudíž ve Vnějším okraji vznikla Galaktická liga.
Jde o nechvalně známý spolek, kde syndikáty sponzorují piloty, sázky jedou ve velkém a bohatství můžete v mžiku sekundy ztratit. Nepomůže vám tu žádná Síla, všechno záleží na vašich dovednostech, strategii, vůli zvítězit a samotném stroji. Pilotovat půjde různé třídy repulsorcraftů, každý s jinou fyzikou a stylem hry, které si můžete dodatečně ještě upravovat.
Trochu to vypadá, že půjde o takový vesmírný FlatOut, jelikož v závodech bude dovolené téměř vše. Narážení, srážení, cokoliv, abyste byli první. To vše v příběhovém balení, kde se jako osamělý závodník Shade pokusíte pomstít i získat slávu v kampani plné různých aliancí. Už z podstaty věci ale nesmí chybět ani multiplayerová klání.
Star Wars: Galactic Racer se fanoušky předaleké galaxie pokusí oslovit v průběhu příštího roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Jde o první závodní hru z univerza za posledních 20 let, přičemž ve studiu najdeme veterány, kteří pracovali na Need for Speed, Burnoutu i Battlefrontu.