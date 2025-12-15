Veteráni z Respawnu představují multiplayerový Highguard. Lidé se jim za to smějí
zdroj: Wildlight Entertainment

Veteráni z Respawnu představují multiplayerový Highguard. Lidé se jim za to smějí

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Galerie

Nevím, koho napadlo, že to bude dobrý nápad, ale rozhodně nebyl – Geoff Keighley poněkud nezvládl dramaturgii svých The Game Awards a jako poslední oznámení nabídl multiplayerovou střílečku Highguard od studia Wildlight Entertainment, které je složené z tvůrců Apex Legends a Titanfallu. Hřeb večera se ovšem trochu zvrtnul.

Vzhledem k tomu, že se na úplný závěr očekávalo něco velkého (zdravíme Half-Life 3), mnoho diváků cítilo zklamání, když se na obrazovkách rozjela ukázka na další hero shooter akci. Keighley sice slíbil, že je unikátní a přináší „nové plemeno“ střílečky pro více hráčů, trailer ale mnohé nepřesvědčil a hráči už začali predikovat další neúspěšný online titul, který umře dříve než vůbec vyjde.

zdroj: Wildlight Entertainment

Jistě za to může jakási neslanost prezentovaných záběrů, které byste si spletli se řadou dalších podobných her. Někteří kritizují stylizaci, jiní třeba kombinaci středověku se zbraněmi. Totiž hrát budete za rytíře-pistolníky bojující o mýtický kontinent v jednotlivých zápasech.

Ty budou postavené na dobývání nepřátelské základny, s čímž vám pomůže nástroj zvaný Shieldbreaker, jenž představuje v podstatě takové beranidlo. Každá postava bude unikátní, takže se do mixu přidává i příchuť hrdinských stříleček, kde kromě zbraní do zápasů promlouvají rovněž unikátní schopnosti.

Ubisoft office kancl
Novinky
Ubisoft stále honí trendy. Údajně chystá další multiplayerovou střílečku

„Wildlight jsme vytvořili, protože jsme chtěli herní studio, kde by se dalo bez kompromisů pracovat na designu a vývoji nových her. Práce na Apex Legends a Titanfall nás naučila mnohé o tom, co je potřeba k vytvoření a udržení úspěšné herní značky,“ pyšní se trochu spoluzakladatel a ředitel studia Chad Grenier.

Jak to nakonec všechno dopadne a jestli se vyplní příkré domněnky, se dozvíme už 26. ledna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Highguard staví na free-to-play modelu a nabídne sdílení postupu napříč platformami.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články