Ubisoft stále honí trendy. Údajně chystá další multiplayerovou střílečku

Ubisoft se stále snaží honit trendy a najít své další zlaté prase a po nezdařeném Hyper Scape i XDefiant budou opět testovat bezednost peněženek multiplayerových hráčů. Podle několika herních insiderů totiž francouzský zábavní gigant pracuje na nové online střílečce. Na internetu se dokonce objevily první koncepty a snímek z rané verze hry, která by měla představovat další pokus vydavatele prosadit se v žánru online FPS.
Ubisoft má sice s akčními hrami dlouhou a bohatou historii, ale skutečný úspěch v multiplayerovém prostředí zaznamenal prakticky jen s Rainbow Six Siege. Těch nezdařených bylo o poznání víc. Podle uniklých informací by se teď měl chystat další pokus, tentokrát zasazený do sci-fi světa.
"Project Scout"— 6leaks (@6leaksgg) November 12, 2025
Upcoming Sci-Fi Competitive FPS From @Ubisoft
- Unreal Engine 5
- Large-scale
- Crossplay pic.twitter.com/ra0SMlv5qy
Podle leakerů vystupujících na síti X pod přezdívkami Shiny a 6leaks chystaná hra zatím nese krycí jméno Project Scout. Půjde údajně o kompetitivní střílečku vyvíjenou v Unreal Enginu 5, zaměřenou na online přestřelky s podporou crossplaye napříč současnými konzolemi. Mělo by také jít o rozsáhlejší projekt než většina předchozích multiplayerových titulů Ubisoftu.
Na uniklých materiálech můžete vidět načítací obrazovku s konceptem a také snímek z vývoje s prvky uživatelského rozhraní, jako je kompas, indikátor úrovně týmu nebo model jedné z postav. Na první dobrou mi stylizace připomíná třeba Apex Legends. Jestli ale půjde o battle royale, můžeme zatím jen spekulovat.
Ubisoft zatím existenci Project Scout oficiálně nepotvrdil, takže veškeré informace je třeba brát s rezervou.