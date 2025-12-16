Vánoce přišly dřív. Divinity: Original Sin 2 dostává upgrade pro nové konzole zdarma
zdroj: Larian Studios

Vánoce přišly dřív. Divinity: Original Sin 2 dostává upgrade pro nové konzole zdarma

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X

16. 12. 2025 12:00

Pokud vás na letošních The Game Awards zaujalo nové Divinity a říkali jste si, že by konečně stálo za to dohnat Divinity: Original Sin 2, anebo si ho zopakovat, Larian vám jde naproti. Skvostné RPG totiž dostává bezplatný upgrade pro PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

Divinity
Novinky
Sex s ještěry, flagelanti, brutalita – tvůrci Baldur’s Gate 3 představili svou novou hru

Vylepšení studio oznámilo novým trailerem, který ukazuje hlavní rozdíly oproti původním verzím. Nejde o žádný dramatický remake, ale o to podstatné, co byste od výkonnějších konzolí asi čekali: Vyšší rozlišení a plynulejší FPS, díky čemuž osm let stará hra trochu prokoukne na současných systémech.

Upgrade je zcela zdarma pro všechny, kdo už Divinity: Original Sin 2 vlastní na PS4, Xbox One nebo původním Switchi. Na PC se nic nemění, tam už hra dávno běží ve skvělé kondici a žádné dodatečné vylepšení není potřeba.

Pokud hru zatím nevlastníte, teď je ideální čas to napravit. V době psaní článku je titul na několika platformách ve slevě. Verze pro Switch je zlevněná o polovinu na zhruba 624 korun, přičemž následný upgrade na Switch 2 dostanete zdarma. Na PlayStationu vás vyjde na 14,99 eur, tedy asi 354 korun, a na Xboxu pak na 17,49 eur / 437 korun.

Divinity: Original Sin II
Divinity: Original Sin II
Divinity: Original Sin II
Galerie

Přestože se Lariani téměř ve všem překonali s následným Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin 2 pořád patří mezi nejlepší moderní RPG a stále má co nabídnout. Ostatně i my jsme mu hlasem Vaška Pecháčka v recenzi udělili 10/10 s verdiktem: „Od výborného příběhu až po obtížný boj, od skvěle vykresleného světa až po excelentní multiplayer – Divinity: Original Sin II je jedinečná hra nabízející neopakovatelný zážitek. I přes pár chyb se zrodil další velikán žánru RPG.“

Navíc se vyplatí mít sérii dohranou ještě před příchodem nového Divinity. Larian naznačil, že znalosti obou dílů Original Sin vám můžou v nadcházejících projektech výrazně pomoct s návazností.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG tahová izometrické 3D Divinity (série)
Zdroje:
Larian
Hry:
Divinity: Original Sin II Divinity
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
