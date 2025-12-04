Tým seriálového God of War posiluje: Režisér Šóguna míří ke Kratovi
Tým seriálového God of War posiluje: Režisér Šóguna míří ke Kratovi

4. 12. 2025 10:30

Tým připravovaného hraného seriálu God of War od Amazonu se rozrůstá o velmi zajímavou a slibnou tvůrčí posilu. Podle informací magazínu Deadline se režie prvních dvou epizod ujme Frederick E. O. Toye, který loni získal cenu Emmy za režii deváté epizody historického seriálu Šógun s názvem Nachové nebe. 

God of War Ragnarok
Aktuality
God of War míří do televize: Amazon slibuje věrnost rebootu, ale možná vytáhne i staré řecké kostlivce

Toyeho televizní portfolio je i mimo nedávný seriálový hit skutečně bohaté, podílel se na celé řadě oceňovaných projektů posledních let. Režíroval některé velmi dobře hodnocené epizody seriálů jako Westworld, The Boys nebo The Walking Dead. Zároveň už má svůj díl zkušeností s adaptací her, a to ze seriálového Falloutu coby režisér šesté a sedmé epizody první řady.

U seriálu Gof of War sedí v showrunnerské sesli Ronald D. Moore, bývalý výkonný producent Battlestar Galactica, který se k projektu připojil koncem minulého roku po odchodu původního tvůrčího týmu. Na produkci se stále podílí Asad Qizilbash z PlayStation Productions, producent seriálového The Last of Us Carter Swan, šéf PlayStation Studios Hermen Hulst, producent Roy Lee z Vertiga i Cory Barlog ze studia Sony Santa Monica. Mezi výkonné producenty přímo ze Santa Monicy patří také Jeff Ketcham.

Seriálová předprodukce probíhá ve Vancouveru a na konci října už odstartoval také casting. Zatím však nepadla žádná konkrétní jména herců, kteří by se mohli ujmout rolí Krata, Atrea či dalších postav severské ságy.

Ačkoliv stále neznáme datum premiéry první řady, Amazon už stihl potvrdit, že seriál God of War má předem schválenou i druhou sérii, což naznačuje podstatnou dávku důvěry ve značku i celý projekt.

