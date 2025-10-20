Seriálové God of War se blíží. Tvůrci hledají vhodné představitele
Seriálové God of War se blíží. Tvůrci hledají vhodné představitele

20. 10. 2025 13:30 | autor: Ondřej Partl

Videohry se v posledních letech čím dál úspěšněji přenáší na velká plátna i malé obrazovky skrze filmové a seriálové adaptace. Především Amazon se do těchto vod rozhodl vstoupit ve velkém, takže kromě druhé sezóny Falloutu chystá hraného Wolfensteina i God of War, které se hýbe dopředu.

Adaptace dobrodružství Krata a jeho syna Atrea se chystá od roku 2022. Nedávno se objevily zvěsti o tom, že natáčet se bude na jaře příštího roku, takže produkce udělala velký krok k realizaci. Takový, že aktuálně dle všeho hledá hlavní tváře.

Dle insidera DanielaRPK začala společnost s castingem pro několik postav na základě popisů, které nabízejí první vhled do směřování seriálu. Jednou z postav je „Alexander“, který dle textu působí jako Ódin. Ten by se měl v seriálu objevovat pravidelně, avšak ve hře se Ódin v plné parádě ukáže až v Ragnaröku, což by znamenalo, že se příběh nebude nutně držet předepsaných kolejí.

Eivør
Aktuality
Severská hudebnice Eivør vystoupí v Praze, pracovala i na soundtracku ke God of War

Další zajímavou postavou je Joshua, jenž by s vysokou pravděpodobností měl být seriálovým Atreem. U něj se píše, že bude přítomný po dobu první série, takže ho zjevně tvůrci budou chtít pro další sezónu přeobsadit. Měl by se tím pokrýt věkový rozdíl Atrea z jedničky a dvojky, přestože ve hrách ho v obou případech hrál stejný herec.

Mezi dalšími postavami se podle popisů objevuje samotný Kratos, Baldur či Sif. Až na Ódina a Baldura se nehledí na etnicitu a ve většině případů se počítá s tím, že představitelé budou v pořádku s nahotou a předváděním sexuálních scén, což jen potvrzuje, že se seriál bude držet nepřístupnosti zdrojového materiálu, přestože nové díly byly v těchto ohledech přístupnější.

Jestliže jsou zprávy o jarním natáčení pravdivé, k obsazení rolí by mělo dojít do konce letošního roku. Ve spojitosti s hlavní rolí Krata se relativně nedávno objevil potenciální seznam herců, mezi nimiž je Jason Momoa, Dave Bautista nebo Christopher Judge, jenž ho namluvil i v předloze.

Ondřej Partl
Nejnovější články