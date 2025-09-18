Severská hudebnice Eivør vystoupí v Praze, pracovala i na soundtracku ke God of War

Jedna z nejvýraznějších severských hudebnic současnosti, Eivør, přiveze svou magickou hudbu do Prahy. Oceňovaná zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka, jejíž tvorba osciluje mezi alternativním folkem, elektronickou hudbou, filmovou epikou a metalovou estetikou, představí své nové album Enn.
Eivør nejsou cizí ani soundtracky, podílela se například k hudebnímu podkresu k seriálu Poslední království nebo ke hře Baner Saga 3. Nejvýrazněji se ve videohrách zapsala spoluprací s Bearem McCrearym na vokálech pro God of War a God of War Ragnarök.
Eivør vystoupí 15. října v pražském klubu Roxy. Předskokany budou zpěváci a písničkáři Elinborg a Ásgeir. Lístiky můžete pořídit na stránkách Obscure Promotion.