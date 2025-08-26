The Division 2 stále žije a chystá extrakční rozšíření Survivors

Online akce The Division 2 stále běží a Ubisoft ji nadále pilně podporuje, přestože už v Massive údajně usilovně pracují na třetím díle. Příznivci se ale dvojky minimálně ještě nějakou chvíli nezbaví.
Hned 9. září vychází nová sezóna The Pact, která přidá aktivitu zvanou Retaliation. Jde o doplněk k mechanismům kontrolních bodů, jenž ve hře zůstane i po skončení sezóny. K tomu přibudou nové způsoby, jak získat exotické vybavení, a několik dalších cest postupu.
zdroj: Ubisoft
Do konce roku tým ještě slibuje vydat třetí sezónu Mutiny, kde představí společníky a modifikátory. Dost pravděpodobně největší kus obsahu ale obsáhne až čerstvě oznámený přídavek The Division 2: Survivors. Vývoj je sice stále v brzkých fázích, ale firma na něm chce pracovat společně s fanoušky. Vývoj vede veterán značky Magnus Jansén, kdy půjde o extrakční rozšíření, pravděpodobně ve stylu režimu Survival z jedničky. Konkrétní detaily ale zatím chybí.
„The Division 2: Survivors je stejně tak vaším dítětem jako naším. A proto se snažíme o transparentnost během celého vývoje. Jasná komunikace a hlas komunity jsou pro nás při vytváření nového zážitku klíčové, a proto vás budeme do vývoje úzce zapojovat,“ slíbil výkonný producent Julian Gerighty.
Studio společně s prohlášením vypustilo ještě několik konceptů, z nichž je patrný návrat zimní atmosféry s Washingtonem pokrytým sněhem. Jinak z nich ale moc vyčíst nejde, dostupný není ani rámcový termín vydání.
Ubisoft nicméně zase jednou připomněl mobilní The Division: Resurgence. Free-to-play akční RPG v září projde dalším kolem testování, do něhož se hráči mohou připojit na Androidu i iOS. Vybraní fanoušci okusí kromě střílení i kus příběhu, který se odehrává mezi událostmi prvního a druhého dílu. I když se vývoj mobilní odbočky trochu táhne, tým může být rád, že ho nepotkal podobný osud jako dnes už zrušený The Division: Heartland.