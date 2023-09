Ubisoft Massive pracuje na The Division 3

22. 9. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft rozjíždí práci na pokračování populární taktické akce The Division 3. Francouzský herní gigant to mezi řečí oznámil v tiskovém prohlášení, které se primárně zabývá změnou ve vedení firmy. Do výkonného křesla značky The Division totiž usedá Julian Gerighty, kreativní ředitel, který dohlíží na Star Wars: Outlaws.

Gerightyho rolí v čele franšízy bude především vývoj The Division 3 a prohloubení identity značky. „Máme přes 40 milionů hráčů, ale The Division je jako série teprve na začátku se spoustou zajímavých příběhů, které chceme vyprávět, lokací, které chceme prozkoumat a lidí, které chceme poznat,“ řekl ke svému povýšení Gerighty.

Než se ale Ubisoft Massive naplno pustí do vývoje pokračování diskutované online akce, bude mít plné ruce práce s jinými hrami. Dokončuje totiž Avatar: Frontiers of Pandora a na příští rok chystá vydání Star Wars: Outlaws. The Division 3 se tak dočkáme nejdřív v roce 2025, spíše bych ale osobně počítal až s rokem 2026.

Fanoušci postapokalyptického survivalu ale nemusí mít strach, že by značka mezitím spala na vavřínech. Ubisoft totiž chystá mobilní The Division Resurgence a na akci zaměřený spin-off The Division: Heartland. S podporou nekončí ani The Division 2, který v červnu zahájil pátý rok fungování novým roguelite módem Descent. V říjnu hru rozšíří endgame obsah, koncem roku se pak podíváme do New Yorku známého z prvního The Division a čtvrté DLC bude zaměřené na pokračování příběhu, nové zóny a mise.