Ubisoft stále dokáže překvapit. Do Assassin's Creed Mirage přidá další obsah

Pokud se Ubisoftu něco nedá upřít, je to dlouhodobá podpora jejich velkých her. Snad každé Assassin's Creed z poslední doby se mohlo těšit dodatečnému obsahu i aktualizacím, které většinou herní zážitek zlepšily. Přesto jejich víkendové oznámení o dalším obsahu pro Assassin's Creed Mirage přichází jako blesk z čistého nebe.
Společnost v dubnu 2024 oznámila, že do sevřenější odbočky žádný dodatečný obsah nepřinese. Pohlaváři ve studiu se ale zjevně nakonec rozhodli, že fanouškům udělají radost, proto překvapivě odhalili, že chystají další bezplatnou aktualizaci, která přijde s řadou nového.
Předně se navrátivší hráči pustí do další příběhové kapitoly. Odehrává se v oázovém městě AlUla v dnešní Saúdské Arábii a přinese několik nových příběhových misí i dodatečnou lokaci, kde se odkryjí další tajemství. K nim přibude ještě několik úprav hratelnosti. Konkrétní změny jsou zatím zahalené pláštěm tajemství, jisté naopak je, že všechno bude zdarma.
Proč se nakonec Ubisoft rozhodl změnit plány, není jisté. Podle spekulací ale novinky vznikly jako důsledek nového partnerství se Savvy Games (děkujeme webu Les Echos), herním konglomerátem založeným saúdskoarabským státním investičním fondem, což by zároveň vysvětlovalo zasazení nové kapitoly.
Basimův příběh v roce 2023 lákal na návrat ke kořenům – nenabízel masivní otevřený svět a stovky hodin obsahu. Místo toho sázel na plížení, útlejší mechanismy a zasazení do písečného Bagdádu. Šárce se tehdy podobný přístup docela zamlouval, proto mu v recenzi udělila sympatických 7 bodů z 10.