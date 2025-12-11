Tak to se nepovedlo. Port Skyrimu na Switch 2 má vážné technické problémy
Tak to se nepovedlo. Port Skyrimu na Switch 2 má vážné technické problémy

11. 12. 2025 9:00

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Bethesda tento týden bez varování vydala nesmrtelný Skyrim na Nintendo Switch 2 a ani vydání na desátou platformu se jí úplně nepovedlo. Kromě tučné cenovky a velkého místa na disku hráči kritizují input lag a nízká FPS.

Na první pohled je vše v pořádku. Vizuální stránka je znatelně lepší než na původním Switchi – ostřejší textury, detailnější modely, obecně obraz bližší moderním verzím na současné generaci konzolí. Na srovnání můžete kouknout třeba na minirecenzi u Nintendo Life. Jenže po chvíli hraní pak začnou vyplnouvat na povrch vážné trhliny.

The Elder Scrolls VI
Novinky
Howard přiznává, že The Elder Scrolls VI je ještě roky vzdálené

Studiu se zkrátka bezproblémová vydávání her nedaří a platí to i pro čtrnáct let staré RPG. Skyrim na Switchi 2, za který si bez předchozího vlastnictví kopie pro první Switch zaplatíte skoro 1 400 korun, vám z místa ukousne 53 GB. Pro srovnání: na PC Anniversary edice zabírá necelých 25 GB a na Xboxu Series X/S 32 GB.

Což ještě nemusí být tak hrozné, co už ale hrozné je, že i na výkonnějším hardwaru je z nepochopitelných důvodů hra uzamčená na 30 FPS. Tedy stejná snímkovací frekvence, ve které poběží na hybridní konzoli například letošní Assassin's Creed Shadows. Například daleko náročnější Cyberpunk 2077 běží alespoň ve 40 FPS.

zdroj: Bethesda

Na Redditu si pak někteří uživatelé ještě stěžují v handheldovém režimu na výrazný, i sekundový input lag, který popisují jako téměř nehratelný. Časté mají být i pády. Fanoušci doufají, že Bethesda brzy udělá to, co dělá se svými hrami po vydání nejčastěji: začne patchovat. Do té doby ale s případnou koupí raději počkejte. A asi nemusíme dodávat, že port 14 let staré hry by takhle rozhodně vypadat neměl.

fantasy The Elder Scrolls (série) first person
Kotaku, Nintendo Life, Bethesda, Reddit
The Elder Scrolls V: Skyrim
Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
