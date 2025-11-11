Howard přiznává, že The Elder Scrolls VI je ještě roky vzdálené

Od kratičkého teaseru, který nás měl navnadit na fakt, že bude The Elder Scrolls VI, uběhlo už sedm let. Přestože v Bethesdě na novém fantasy RPG plně pracují, ještě potrvá roky, než si pokračování slavné série zahrajeme. Šéf Bethesdy Todd Howard to v rozhovoru pro GQ. Nicméně titul je už v hratelném stavu.
„Stále je to běh na dlouhou trať,“ uvedl. „Chci, aby hráči byli trpěliví. Nechci, aby měli pocit, že musí být nervózní,“ říká Howard, který opět u TESVI usedl do křesla šéfa vývoje. Zmínil, že momentálně je hra jeho každodenní prioritou. „Včera jsme měli velký interní test. Při takových chvílích se musíte zastavit, dívat se na obrazovku a ptát se – co to potřebuje, kde jsme, co ještě chybí? Skvělé hry se nehledají na papíře, ale při hraní. Obrazovka nikdy nelže,“ dodal.
Na otázku, proč Bethesda po úspěchu Skyrimu nepřešla rovnou k vývoji dalšího dílu, Howard odpověděl, že studio potřebovalo kreativní restart. Po roce 2011 tak následovaly jiné projekty – Fallout 4, Fallout 76 a Starfield. Mezitím se Skyrim dočkal hned několika reedic, až by člověka mohlo ironicky napadnout, kde že studio teda hledalo tu kreativitu?
Bethesda letos také dohlížela na vydání Oblivion Remastered, který pro studio vytvořilo studio Virtuos. Hra vyšla bez předchozího oznámení a ve Spojených státech se stala jedním z nejprodávanějších titulů roku. Howard připustil, že by podobný přístup rád zopakoval i u budoucích projektů. „Líbí se mi myšlenka, že hru prostě jednoho dne oznámíme a hned ji vydáme. Neříkám, že to tak bude, ale to by byl můj ideál,“ uvedl.
Kromě The Elder Scrolls VI v Bethesdě pracují také na Falloutu 5, novém obsahu do onlinovky Fallout 76 a spekuluje se také o remasteru Falloutu 3 v podobném duchu, v jakém letos vyšel Oblivion Remastered.