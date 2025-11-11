Howard přiznává, že The Elder Scrolls VI je ještě roky vzdálené
zdroj: Tisková zpráva - Bethesda

Howard přiznává, že The Elder Scrolls VI je ještě roky vzdálené

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Starfield
Starfield
Starfield
Galerie

Od kratičkého teaseru, který nás měl navnadit na fakt, že bude The Elder Scrolls VI, uběhlo už sedm let. Přestože v Bethesdě na novém fantasy RPG plně pracují, ještě potrvá roky, než si pokračování slavné série zahrajeme. Šéf Bethesdy Todd Howard to v rozhovoru pro GQ. Nicméně titul je už v hratelném stavu.

„Stále je to běh na dlouhou trať,“ uvedl. „Chci, aby hráči byli trpěliví. Nechci, aby měli pocit, že musí být nervózní,“ říká Howard, který opět u TESVI usedl do křesla šéfa vývoje. Zmínil, že momentálně je hra jeho každodenní prioritou. „Včera jsme měli velký interní test. Při takových chvílích se musíte zastavit, dívat se na obrazovku a ptát se – co to potřebuje, kde jsme, co ještě chybí? Skvělé hry se nehledají na papíře, ale při hraní. Obrazovka nikdy nelže,“ dodal.

Starfield
Recenze
Starfield – recenze vesmírného opus magnum

Na otázku, proč Bethesda po úspěchu Skyrimu nepřešla rovnou k vývoji dalšího dílu, Howard odpověděl, že studio potřebovalo kreativní restart. Po roce 2011 tak následovaly jiné projekty – Fallout 4, Fallout 76 a Starfield. Mezitím se Skyrim dočkal hned několika reedic, až by člověka mohlo ironicky napadnout, kde že studio teda hledalo tu kreativitu?

Bethesda letos také dohlížela na vydání Oblivion Remastered, který pro studio vytvořilo studio Virtuos. Hra vyšla bez předchozího oznámení a ve Spojených státech se stala jedním z nejprodávanějších titulů roku. Howard připustil, že by podobný přístup rád zopakoval i u budoucích projektů. „Líbí se mi myšlenka, že hru prostě jednoho dne oznámíme a hned ji vydáme. Neříkám, že to tak bude, ale to by byl můj ideál,“ uvedl.

Kromě The Elder Scrolls VI v Bethesdě pracují také na Falloutu 5, novém obsahu do onlinovky Fallout 76 a spekuluje se také o remasteru Falloutu 3 v podobném duchu, v jakém letos vyšel Oblivion Remastered.

 

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi fantasy RPG The Elder Scrolls (série) postapokalyptická Fallout (série) postapokalypsa E3 2018
Zdroje:
GQ, Bethesda
Hry:
Fallout 4 Fallout 76 Starfield The Elder Scrolls VI
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články