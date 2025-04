Opět ožívají spekulace kolem remasteru Falloutu 3. Tým by měl zlepšit jeden z klíčových prvků

25. 4. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Je tomu pár dní, co Bethesda bez větších okolků vypustila The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Vylepšenou verzi legendy, která i bez marketingové kampaně zvládla jenom na Steamu dosáhnout na 190 tisíc souběžně hrajících uživatelů (podle SteamDB). Úspěch v řetězové reakci oživil spekulace o dalším podobném projektu, kterým by mohl být remaster Falloutu 3.

Od poslední šeptandy uteklo mnoho vody, kdy tehdy šlo spíše o zbožné přání fanoušků. Podle neoficiálních zpráv má ale studio Virtuos po remasteru Oblivionu pracovat na předělávce postapokalyptického výletu do Washingtonu D.C., přičemž se odhaduje, že by mohla vyjít v roce 2026, případně později ve 2027. Nic ale zatím není oficiálně potvrzené.

zdroj: Archiv

V návaznosti na spekulace si web VideoGamer sedl s původním hlavním designérem Brucem Nesmithem, kterého vyzpovídal ohledně potenciálu takové předělávky. Především s ohledem na to, co by měla oproti původní hře změnit. Nesmith tvrdí, že by v něm chtěl vidět vybrané modernizační prvky ze čtvrtého dílu, především pak ve spojitosti s akční stránkou, zejména střelbou.

Vývojář zmínil, že Fallout 3 byl první hrou, kde se Bethesda pokusila nabídnout akční přestřelky, které nakonec nebyly moc dobré. Proto by podle něho bylo fajn, kdyby se tým víc přiblížil stylu z Falloutu 4, který v tomto ohledu ušel velký kus cesty. Z pohledu grafiky potom očekává podobný posun jako u remasteru Oblivionu, který v jeho očích vizuálně překonává nejnovější iterace Skyrimu.

„Souboje ve Falloutu 3 neobstály ve srovnání se střílečkami té doby. Navíc šlo o RPG střílečku, nikoliv o klasické ‚běž a střílej'. Nicméně Fallout 4 boj značně zlepšil. Očekávám proto, že se do akčního aspektu vloží hodně práce. Navíc Oblivion nebyl jen přenesený do verze Skyrimu z roku 2011. Je dotažený do fáze, která alespoň navenek vypadá, že překonává nejnovější grafickou aktualizaci Skyrimu,“ prohlásil Nesmith.

Vzhledem k úspěchu nejnovější předělávky se dá předpokládat, že Fallout 3 Remastered je jen otázkou času. Navíc by se mohlo jednat o příjemný způsob, jak si zkrátit čekání na Fallout 5. Bethesda totiž kdysi potvrdila, že vyjde až po The Elder Scrolls VI, které je stále v nedohlednu.