Studia pod EA mají velkou míru svobody, říká jejich ředitelka

25. 2. 2021 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydavatelství EA nepatří mezi nejpopulárnější firmy na světě. Ještě před pár lety opakovaně „vyhrávalo“ cenu za nejhorší společnost v Americe a poráželo třeba firmy, které lijí ropu do oceánů. Vyčítat mu můžeme třeba macešské zacházení s celou řadou značek a studií, typickým příkladem nepopulárních kroků je vývoj série Need for Speed, ale i aktuální tvorba studia BioWare nebo zoufalé nevyužití licence Star Wars.

V aktuálním rozhovoru pro server IGN nicméně Laura Miele, hlavní ředitelka studií pod EA, hovoří o tom, jaká je filozofie společnosti, jak přistupuje k jednotlivým značkám a jaké ponaučení si bere z přešlapů. Miele má bohaté zkušenosti, do herního průmyslu pronikla již před 25 lety, tehdy ještě skrz legendární studio Westwood, které EA také úspěšně rozpustilo.

Miele v úvodu rozhovoru říká, že ve středu zájmu společnosti a vývojářské filozofie stojí hráči. Jednou z prvních věcí, které na své pozici udělala, byla série rozhovorů s komunitními manažery, aby zjistila, co si fanoušci skutečně přejí. Díky tomu byl například schválen projekt Skate 4 nebo další obsah pro Star Wars Battlefront II, hru, která po zpackaném startu prožila znatelnou renesanci.

Patrně nejdůležitější součástí rozhovoru je ale sdělení, že jednotlivé týmy mají značnou tvůrčí svobodu v tom, jaké hry chtějí dělat a jak budou nakládat se svými značkami. Týká se to například Respawnu a jeho Titanfallu. Studio se kromě nedávného Star Wars Jedi: Fallen Order momentálně zabývá především battle royale střílečkou Apex Legends, i ta je ale zasazena do světa Titanfallu a co bude se značkou dál, mohou rozhodnout šéfové studia.

I tak ovšem Miele přiznává, že ačkoli společnost naslouchá hráčům a nechává studiím velkou míru autonomie, stále má hlavní schvalovací slovo a konkrétní principy a postupy aplikuje napříč celým portfoliem. Je tedy otázkou, o jak velké kreativní svobodě nakonec hovoříme.