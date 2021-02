BioWare ukončuje práci na Anthem, zdroje využije jinak

25. 2. 2021 11:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Předloňské vydání akce Anthem bylo pro Bioware lecčíms, jen ne zářným úspěchem. Hra se sice pyšní lákavým vizuálem a členitým otevřeným světem, který doslova láká k cestování vzduchem a prozkoumávání, při bližším seznámení ale bohužel narazíte na jeho vyprázdněnost a v zásadě nezáživný obsah.

Vývojáři se tedy zavázali Anthem do značné míry restartovat a v uplynulých měsících pracovali na nové verzi, která by více odpovídala původním záměrům. Projekt s názvem Anthem NEXT měl být údajně v uplynulém týdnu podroben zhodnocení a rozhodnutí, zda v něm budou vývojáři nadále pokračovat, nebo zda úsilí nenese kýžené ovoce a síly studia se přesunou jiným směrem.

Natěšení fanoušci bohužel musejí spolknout hořkou slzu, protože na blogu Bioware včera vyšlo smutné oznámení. Anthem NEXT se nakonec ruší, na vině jsou údajně především komplikace způsobené koronavirovou pandemií, která výrazně zasáhla do produktivity týmu. Práce z domova zkrátka nenese takové ovoce jako běžný provoz.

BioWare se nicméně zavazuje, že bude Anthem nadále provozovat v současné podobě. Ušetřené zdroje se nyní budou plně věnovat vývoji dalšího Dragon Age, Mass Effectu a udržování MMORPG Star Wars: The Old Republic.