Square Enix dál zeštíhluje. Propouští stovky lidí a sází na umělou inteligenci

Restrukturalizace ve vydavatelství Square Enix pokračuje a tentokrát má citelný dopad i na zaměstnance mimo Japonsko. Podle informací několika zahraničních webů, interních zdrojů i veřejných profilů se společnost rozhodla propustit desítky až stovky lidí ze svých poboček v Evropě a Severní Americe.
Zatímco přesné počty nejsou známé, jen ve Velké Británii má o práci ve firmě přijít 137 lidí. Finální číslo se ale může ještě změnit, protože podle britských zákonů musí firma projít konzultačním procesem – tedy zkoumat, jestli lze některá místa zachránit.
Změny se dotknou zaměstnanců napříč odděleními, od IT přes marketing až po kontrolu kvality. Generální ředitel Takaši Kirjú označil kroky za součást snahy vytvořit „štíhlejší“ a „obratnější“ podnik. Jinými slovy: Square Enix chce snížit náklady a zároveň zefektivnit globální fungování. Podle interních odhadů by tyto úpravy měly firmě ušetřit až 20 milionů dolarů ročně.
„Šlo o velmi obtížné rozhodnutí, které jsme učinili po pečlivém zvážení a analýze s ohledem na dlouhodobý růst. Upřímně děkujeme talentovaným kolegům, kteří společnost opouštějí, za jejich značný přínos,“ vyjádřila se firma pro server IGN.
Další vlna úspor má přijít s nástupem umělé inteligence. Square Enix se spojil s laboratoří Matsuo z Tokijské univerzity, aby AI pomohla s vývojem her, především s jejich testováním a opravou chyb. Cílem je do roku 2027 automatizovat až 70 % těchto procesů, což by mělo vývoj zrychlit a zlevnit. V praxi to ovšem znamená, že část současných zaměstnanců zřejmě přijde o práci.
Změny se proto promítnou i do obchodní strategie. Firma se chce do budoucna vyhnout exkluzivitám, takže bude své hry vydávat multiplatformně na všech hlavních konzolích a PC. Square Enix si od kroku slibuje širší publikum a vyšší zisky. Je proto možné, že třetí část remaku Final Fantasy VII už nebude časově exkluzivní pro PlayStation, jako tomu bylo u předchozích dílů.
Restrukturalizace ve Square Enix probíhá od roku 2022, kdy vydavatelství Embraceru prodalo studia Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal. O dva roky později následovala první vlna propouštění a letošní kroky jen potvrzují, že proces ještě zdaleka neskončil.