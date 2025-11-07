Square Enix dál zeštíhluje. Propouští stovky lidí a sází na umělou inteligenci
zdroj: Square Enix

Square Enix dál zeštíhluje. Propouští stovky lidí a sází na umělou inteligenci

PlayStation 4 PC PS4 Pro Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

7. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Galerie

Restrukturalizace ve vydavatelství Square Enix pokračuje a tentokrát má citelný dopad i na zaměstnance mimo Japonsko. Podle informací několika zahraničních webů, interních zdrojů i veřejných profilů se společnost rozhodla propustit desítky až stovky lidí ze svých poboček v Evropě a Severní Americe.

Zatímco přesné počty nejsou známé, jen ve Velké Británii má o práci ve firmě přijít 137 lidí. Finální číslo se ale může ještě změnit, protože podle britských zákonů musí firma projít konzultačním procesem – tedy zkoumat, jestli lze některá místa zachránit.

Změny se dotknou zaměstnanců napříč odděleními, od IT přes marketing až po kontrolu kvality. Generální ředitel Takaši Kirjú označil kroky za součást snahy vytvořit „štíhlejší“ a „obratnější“ podnik. Jinými slovy: Square Enix chce snížit náklady a zároveň zefektivnit globální fungování. Podle interních odhadů by tyto úpravy měly firmě ušetřit až 20 milionů dolarů ročně.

zdroj: Square Enix

„Šlo o velmi obtížné rozhodnutí, které jsme učinili po pečlivém zvážení a analýze s ohledem na dlouhodobý růst. Upřímně děkujeme talentovaným kolegům, kteří společnost opouštějí, za jejich značný přínos,“ vyjádřila se firma pro server IGN.

Další vlna úspor má přijít s nástupem umělé inteligence. Square Enix se spojil s laboratoří Matsuo z Tokijské univerzity, aby AI pomohla s vývojem her, především s jejich testováním a opravou chyb. Cílem je do roku 2027 automatizovat až 70 % těchto procesů, což by mělo vývoj zrychlit a zlevnit. V praxi to ovšem znamená, že část současných zaměstnanců zřejmě přijde o práci.

Clair Obscur: Expedition 33
Novinky
Tvůrci Clair Obscur: Expedition 33 na výpravě za inspirací. Studio navštívilo Square Enix i Kodžimu

Změny se proto promítnou i do obchodní strategie. Firma se chce do budoucna vyhnout exkluzivitám, takže bude své hry vydávat multiplatformně na všech hlavních konzolích a PC. Square Enix si od kroku slibuje širší publikum a vyšší zisky. Je proto možné, že třetí část remaku Final Fantasy VII už nebude časově exkluzivní pro PlayStation, jako tomu bylo u předchozích dílů.

Restrukturalizace ve Square Enix probíhá od roku 2022, kdy vydavatelství Embraceru prodalo studia Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal. O dva roky později následovala první vlna propouštění a letošní kroky jen potvrzují, že proces ještě zdaleka neskončil.

Smarty.cz
Tagy:
ekonomika propouštění RPG remake JRPG umělá inteligence final fantasy VII tahové
Zdroje:
IGN, Square Enix
Hry:
Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Rebirth Dragon Quest VII Reimagined
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články