Embracer kupuje Crystal Dynamics a Eidos-Montréal – tvůrce Tomb Raidera, Thiefa a Deus Ex

2. 5. 2022 8:43 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Skupina Embracer Group (dříve THQ Nordic) otevřela první květnové pondělí oznámením další poměrně velké akvizice. Švédská společnost stavící svůj byznys na skupování studií a tvorbě obřího herního portfolia zahajuje proces odkoupení tří studií – Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal.

Embracer Group se touto akvizicí rozšíří o dalších 1 100 zaměstnanců a přidá si do katalogu přes 50 existujících her, kdy získá přístup k mnoha herním značkám. Za Crystal Dynamics je to například série Tomb Raider a Legacy of Kain, s Ediosem si skupina přidá do portfolia Deus Ex a Thiefa, zatímco Square Enix Montréal těmto značkám zajišťuje mobilní varianty.

Crystal Dynamics, které má na svědomí třeba i Marvel's Avengers, bude nadále makat na nedávno oznámené nové Laře a dalších AAA hrách. V Eidosu prý rovněž pracují na několika AAA hrách jak v zaběhnutých značkách, tak úplně nových a Square Enix Montréal bude pokračovat ve vytváření mobilních her založených na AAA titulech.

Nutno podotknout, že Embracer Group nekupuje celý Square Enix, ale jen tři jeho studia, a to za částku rovných 7 miliard korun. Proč se Square Enix vzdává tvůrců Tomb Raidera, je mi menší záhadou (jistě že jde o peníze), ale vzhledem ke zklamání z prodejů Guardians of the Galaxy se moc nelze divit prodeji Eidosu-Montréal.

Akvizice teď musí projít nejrůznějšími schvalovacími a antimonopolními procesy a očekává se, že bude dokončena ve druhém fiskálním roce společnosti Embracer Group, tedy mezi letošním červencem a zářím.

Pokud to klapne, tak si v Embraceru upraví statistiky na opravdu velmi působivá čísla – 14 tisíc zaměstnanců, z toho 10 tisíc aktivních vývojářů napříč 124 studii, kteří pracují na více než 230 hrách, z toho více než 30 AAA hrách. Jestli tenhle moloch někdy splaskne, stejně jako původní THQ, dost možná přijdeme o pár moc hezkých značek.Na druhou stranu, nyní je konečně šance na dokončení příběhu Adama Jensena.