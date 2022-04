Na dalším Tomb Raiderovi dělají opět Crystal Dynamics. Vybrali si Unreal Engine 5

Už bylo vážně načase, aby o sobě slovutná Lara Croft dala po letech znovu vědět. Její novodobá trilogie skončila v roce 2018 dílem Shadow of the Tomb Raider, který po předchozích dvou dílech od studia Crystal Dynamics vyvinulo studio Eidos-Montréal (Deus Ex, Guardians of the Galaxy). U kormidla jsou ale nyní opět Crystal Dynamics a prozrazují nám první drobky o novém Tomb Raiderovi.

Mnoho toho věru není. Hra, která ještě nedostala jméno, byla oznámena v rámci streamu na počest vydání nového Unreal Enginu 5. Tedy i chystaný Tomb Raider poběží na této nové technologii a opustí interní Foundation Engine, na kterém Lara ožívala doteď.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc