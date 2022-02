Guardians of the Galaxy se neprodávají podle očekávání vydavatele

22. 2. 2022 17:00 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Koncem loňského října vydali tvůrci série Deus Ex příběhovou akční adventuru Guardians of the Galaxy, která se obecně vzato povedla. Neoslnila sice svou akční složkou, ale uměla okouzlit příběhem i tím, jak skvěle si poradila s předlohou. Její Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket a Groot jsou od prvního momentu nezpochybnitelně těmi Strážci galaxie.

Navzdory chvále v recenzích kritiků a kladnému přijatí hráčů se Guardians of the Galaxy prodává hůř, než si ve vydavatelství Square Enix malovali. Ve firemních výsledcích za třetí kvartál aktuálního fiskálního roku to prozradil Josuke Macuda, prezident a CEO ve společnosti Square Enix a dodal, že slabý start dohánějí následné slevové akce.

„Navzdory dobrým recenzím prodejnost hry při uvedení na trh zaostala za našimi původními očekáváními. Nicméně prodejní akce, které jsme zahájili v listopadu 2021 a které pokračovaly i v novém roce, vedly k růstu prodejů a máme v úmyslu v nich pokračovat, abychom dohonili ztráty z pomalého startu.“

Taková slova fanoušci hry určitě nechtěli slyšet. Když hra není vyloženě úspěšná, tak se asi jen stěží stane sérií, což by byla opravdu velká škoda, protože herní Strážci galaxie do světa vykročili pravou nohou. Ale ne všechny značky od Square Enixu holt mají sílu jako Final Fantasy.

Finanční zpráva totiž rovněž prozradila, že loňské nové tituly Guardians of the Galaxy, Outriders a Nier Replicant Ver.1.22474487139... dohromady vydělaly méně peněz, než rok předtím za stejné období hry Final Fantasy VII Remake a Marvel's Avengers.

A všichni víme, že Avengers jsou zklamáním nejen pro vydavatele, ale i pro fanoušky, takže ti k tržbám asi tolik nepřispěli. Nabízí se otázka, jestli Square Enix po nenaplněných očekáváních nezanevře nejen na Strážce galaxie, ale rovnou na celý Marvel.