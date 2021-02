Six Days in Fallujah vykresluje americké vojáky jako hrdiny. Podle veterána je opak pravdou

23. 2. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před dvěma týdny se po téměř dvanácti letech přihlásila ke slovu kdysi zrušená střílečka Six Days in Fallujah, která si dává za cíl zprostředkovat druhou bitvu o město Falúdža, která proběhla v roce 2004 v Iráku. Hra byla kontroverzní tehdy a je kontroverzní i dnes. V naší novince se dočtete víc o samotné hře, zatímco v Alešově komentáři si připomenete skutečný konflikt a co je na tomto jeho herním zpracování očividně špatně.

Aleš se samozřejmě bitvy o Falúdžu neúčastnil, ale americký válečný veterán John Phipps ano a svůj nesouhlasný názor na hru sdílel prostřednictvím herního webu The Gamer. Zprvu se mu myšlenka Six Days in Fallujah zamlouvala, jelikož v jejím popisu čteme: „Six Days in Fallujah je taktická vojenská střílečka rekonstruující skutečné příběhy mariňáků, vojáků a iráckých civilistů, kteří bojovali proti Al-Káidě v nejtěžší městské bitvě od roku 1968.“

Jenže krátce nato si šéf studia Victura Peter Tamte pustil pusu na špacír a pro Polygon prohlásil: „Jen hrstku lidí zajímá, jaké to je, být iráckým civilistou. Nikdo by takovou hru nehrál. Ale lidi zajímá, jaké to je, být v bitvě.“

Veterána Phippse tento názor pořádně zaskočil a neubránil se komentáři: „Jakožto někdo, kdo byl ve Falúdže, říkám, že to byla od začátku ilegální válka. Vůbec jsme tam neměli být. Byla spáchána ohavná zvěrstva, zejména ve Falúdže. Neříkám, že všichni vojáci jsou zločinci. (…) Ale také neříkám, že nedošlo k páchání zvěrstev. Válečné zločiny byly páchány americkými vojáky a mnoho iráckých civilistů zemřelo bezdůvodně. Jejich smrti šlo předejít a byla naprosto zbytečná, protože jsme tam ani neměli být.“

„Takže říct: „Och, koho zajímá pohled iráckých civilistů na válku v Iráku,“ no, je to ku*va jejich země. Je to něco, co byste měli chtít zobrazit. Nikoho to nezajímá? Tak je přimějte se zajímat. Když už vám tak záleží na vytvoření této hry, přimějte je se zajímat.“

zdroj: Victura

Dalším problémem celé hry je snaha jejích tvůrců vyhnout se politice (nechtějí například ani ztvárňovat zmiňovaná zvěrstva). „Válka je neodmyslitelně politická. Takže říct, že děláte apolitickou hru o válce, je nesmysl. Ukažte mi válku, která nezačala kvůli politice. Nemůžete. Válka je politika. Je to jen jiná forma politiky,“ komentuje Phipps další z výroků Petera Tamteho.

Phipps přitom nemá problém s hrami jako takovými. Nemá nic například proti Call of Duty, které podle něj dává jasně najevo, že není realistické a příběh v něm vedle multiplayeru hraje jen malou roli. Zároveň zmiňuje hru Spec Ops: The Line, která je podle něj ukázkovým příkladem toho, jak by se měl zpracovat skutečný konflikt se svými zvěrstvy a dopady na jeho účastníky.

Sám se ale nevyhnul kontroverznímu, dle mého zastaralému názoru. Nemyslí si totiž, že by hry měly zpracovávat historii. „Pokud chcete lekci z historie, běžte do školy, otevřete knihu. Videohry jsou rozhodně formou umění, ale mají vyprávět příběhy. Nemají vás vyloženě vzdělávat. Na Zemi neexistuje žádná hra, která by vás mohla poučit o tom, jaké to bylo být ve Falúdže v roce 2004. Nikdy taková hra nebyla, nikdy nebude. Myslím si, že tohle se obrátí proti [vývojářům], opravdu.“

Phipps má každopádně problém s celým zábavním segmentem, který prý selhává v jedné zásadní věci – odmítá vykreslit amerického vojáka jako toho zlého. Americká armáda je podle něj srazištěm dobrých i špatných. Existují v ní hrdinové, ale i ti druzí. „Mnohokrát jsme v Iráku platili za ty zlé. Byli jsme nepřátelská invazní síla.“

„Potřebujete odvyprávět příběhy iráckých civilistů, kteří se pouze snažili přežít, a tak vraceli úder napadající straně. A pokud to znamená zobrazit ve hře některé americké jednotky jako ty zlé, tak ku*va ať. To je život. Stalo se to. Kdyby zítra někdo napadl Spojené státy, tak bychom také popadli zbraně a šli bojovat.“

Phipps se obává toho, že Six Days in Fallujah pouze napomůže prohloubení stereotypů. Arabové, muslimové a každý s hnědou pletí budou automaticky za ty zlé. Přiznává, že hru ještě nehrál a nemusí to tak nakonec být, ale z dosavadního popisu hry a vystupování šéfa studia mu to přesně takhle vyznívá.

„Nakonec půjde podle mě jen o další klon Call of Duty, který se až moc snaží odvyprávět příběh, který není ucelený. Nemyslím si, že na této hře bude cokoliv speciálního kromě toho, jak urážlivá bude k pravdě o válce v Iráku. Pokud opravdu chcete předat tento příběh, musíte dát iráckým civilistům stejný prostor. My oba víme, že se to nestane,“ řekl Phipps redaktorovi webu The Gamer.

„Pochopte, že v těchto dnech téměř neexistují černobílé války. V případě války v Iráku byly páchány zločiny na obou stranách. Ale nic z toho by se nestalo, kdybychom tam nebyli. Lidé mohou být vlastenečtí a mávat vlajkami, je to skvělé. Ale v konečném důsledku musejí přijmout, že to byla naše chyba.“

„Všichni američtí vojáci zemřeli kvůli nám. Všichni iráčtí civilisté zemřeli kvůli nám. Máme na svědomí chaos, který od té doby panuje v jejich zemi. Všechno je to naše vina. My jsme byli ti špatní. A čím dřív to přijmeme, tím dřív se zahojíme. Dosud jsme se neomluvili iráckým civilistům za to, co jsme jim přinesli. A my se potřebujeme omluvit. Americká vláda se musí formálně omluvit iráckému lidu za všechny ty muže, ženy a děti, kteří zemřeli bezdůvodně. Pokud si s z toho všeho nic neodnesete, pamatujete aspoň na to, že to všechno byla ze 100 % naše chyba.“