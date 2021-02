Kontroverzní realistická střílečka Six Days in Fallujah se letos vrátí

11. 2. 2021 16:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete si ještě na hru Six Days in Fallujah od studia Atomic Games? Je to už 12 let od jejího oznámení a jen o pár týdnů méně od jejího zrušení. Realisticky pojatá střílečka zpracovávající kontroverzní konflikt mezi americkou armádou a Al-Káidou vzbudila po svém oznámení takové emoce, že její tehdejší vydavatel Konami stáhl ocas a pouhé tři týdny po jejím představení vývoj ukončil.

Je to jedna z her, které jsem koncem roku 2019 připomenul ve svém článku 15 očekávaných her, které si nikdy nezahrajeme. Ano, spletl jsem se! Ale i v tomto mém článku se dočtete, že tvůrci hru nikdy nepovažovali za pohřbenou a doteď hledali způsob, jak ji dostat mezi hráče dychtící po podle všeho velmi unikátním zážitku.

Cesta se nakonec našla. Bývalý šéf studia Atomic Games Peter Tamte si v roce 2016 založil produkční vydavatelství Victura a spolu se studiem Highware Games, složeného z veteránů Bungie majících prsty v sérii Halo, po tři roky vyvíjeli nové nástroje a připravovali se na dnešní den, tedy zmrtvýchvstání hry Six Days in Fallujah.

Kontroverze tehdy, ale i nyní spočívá v tom, že hra zpracovává skutečný konflikt, který se udál v Iráku v roce 2004. Jedná se o druhou bitvu o město Fallúdža, v níž padly desítky amerických vojáků a mariňáků, ale také iráčtí civilisté, tedy zcela nevinní lidé.

Tvůrci pro účely videohry vyzpovídali přes sto bojovníků a občanů, kteří byli tehdejšího konfliktu součástí a kteří poskytli například fotografie a videa pro rekonstrukci bitvy ve hře. I to, že jde o videohru, mohlo za její dřívější zrušení, jelikož se někomu nepozdávalo, aby hráči pro „zábavu“ vraždili postavy podle skutečných předloh či nevinné lidi.

Záměrem tvůrců nicméně bylo přiblížit srdceryvné příběhy skutečných vojáků co nejvěrnějším způsobem, přičemž filmové zpracování podle nich není dostačující. Chce to zkrátka interaktivní formu. S tímto nápadem navíc přišel v roce 2005 jeden z vojáků. Všichni své příběhy sdíleli dobrovolně, a ti, kdo se projektu účastnit nechtěli, v něm nejsou zobrazení.

V Six Days in Fallujah budete hrát za opravdové vojáky a mariňáky, kteří odvypráví to, co na vlastní kůži prožili. Hra má být tím nejrealističtějším zpracováním konfliktu zejména z pohledu strachu a psychiky jednotlivých vojáků, ale také díky unikátnímu systému střelby, který je prý mnohem blíž skutečnosti, než co se nám snaží prezentovat dnešní produkce akčních her.

Nebudete ale hrát pouze za Američany, jelikož se konfliktu zúčastnili příslušníci různých národností, a dokonce prožijete i nebojové pasáže v rolích iráckých civilistů. Avšak za povstalce hrát nebudete, a to ani v multiplayeru.

Tvůrci hodlají část výdělku z prodejů hry věnovat na charitu, konkrétně obětem této války, ale ještě neprozradili, kolik si za Six Days in Fallujah budou účtovat. Hra každopádně vyjde letos na počítačích a obou generacích konzolí PlayStation a Xbox (žádný vydavatel jim v tom už nezabrání, leda by se začaly zdráhat Sony a Microsoft).

Nakonec už jen dodám jeden odstavec z otevřeného dopisu vývojářů, který si celý v angličtině můžete přečíst zde:

„Když jsme v roce 2009 oznámili Six Days in Fallujah, zjistili jsme, že někteří lidé věří, že by videohry neměly zpracovávat skutečné události. Těmto lidem videohry připadají spíš jako hračky než jako medium schopné zprostředkovat něco hlubokého. My s nimi nesouhlasíme.“