Sega pokukuje po umělé inteligenci, k jejímu využití chce ale přistoupit opatrně
zdroj: Sega

Sega pokukuje po umělé inteligenci, k jejímu využití chce ale přistoupit opatrně

Android PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS Xbox Series Switch 2

5. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Neuběhne týden, abychom se nezabývali umělou inteligencí a jejím zapojení do vývoje her. Zatímco část odborné veřejnosti tvrdí, že je boj s těmito nástroji už dávno prohraný a jejich využití je nevyhnutelné, jiní k nim přistupují s velkou opatrností. Právě druhý přístup nyní potvrzuje i japonská Sega, která chce AI využívat, ale s jasnými mantinely.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Galerie

Během prezentace finančních výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku společnost uvedla, že plánuje nasadit umělou inteligenci především ke zvýšení efektivity vývoje rozsáhlých herních projektů, jejichž velikost i náročnost v posledních letech výrazně rostou.

Vysoce postavení zástupci firmy si nicméně uvědomují, že využívání AI se může setkat s vlnou odporu, především pak v kreativních oblastech. Proto chce Sega postupovat opatrně a v jednotlivých disciplínách AI zavádět pouze tam, kde dává reálný smysl.

„Spíše než slepě následovat trend stále větších projektů se chceme zaměřit na zvyšování efektivity, například právě pomocí umělé inteligence. Jelikož její nasazení může vyvolávat silné reakce v kreativních oblastech, budeme postupovat velmi obezřetně a pečlivě vybírat vhodné případy použití, kde skutečně pomůže vývoj zefektivnit,“ zaznělo v oficiálním prohlášení.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

Podobný postoj dnes už nikoho asi nepřekvapí. Řada velkých vydavatelů se k využívání AI veřejně hlásí a dává najevo, že pro ně představuje důležitou součást budoucnosti. Zatímco například šéf Take-Two Strauss Zelnick se do současného nadšení ostře opřel s tím, že AI z principu nemůže nabízet skutečnou kreativitu, Elon Musk naopak slibuje do konce roku 2026 „skvělou“ hru kompletně vygenerovanou AI.

Zajímavý jsou také data z průzkumu organizátorů Tokyo Games Show, podle nichž už 51 % japonských herních společností AI ve svých procesech aktivně využívá. Nejčastěji v oblasti grafiky, ale také při psaní textů, příběhů nebo programátorské podpoře. Sega se tak svým přístupem spíše přidává k většině, jen s důrazem na opatrnost a kontrolu.

Smarty.cz
Tagy:
umělá inteligence AI japonské hry sega
Zdroje:
Sega, Eurogamer, automaton-media.com
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení

Nejnovější články