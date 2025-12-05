Sega pokukuje po umělé inteligenci, k jejímu využití chce ale přistoupit opatrně

Neuběhne týden, abychom se nezabývali umělou inteligencí a jejím zapojení do vývoje her. Zatímco část odborné veřejnosti tvrdí, že je boj s těmito nástroji už dávno prohraný a jejich využití je nevyhnutelné, jiní k nim přistupují s velkou opatrností. Právě druhý přístup nyní potvrzuje i japonská Sega, která chce AI využívat, ale s jasnými mantinely.
Během prezentace finančních výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku společnost uvedla, že plánuje nasadit umělou inteligenci především ke zvýšení efektivity vývoje rozsáhlých herních projektů, jejichž velikost i náročnost v posledních letech výrazně rostou.
Vysoce postavení zástupci firmy si nicméně uvědomují, že využívání AI se může setkat s vlnou odporu, především pak v kreativních oblastech. Proto chce Sega postupovat opatrně a v jednotlivých disciplínách AI zavádět pouze tam, kde dává reálný smysl.
„Spíše než slepě následovat trend stále větších projektů se chceme zaměřit na zvyšování efektivity, například právě pomocí umělé inteligence. Jelikož její nasazení může vyvolávat silné reakce v kreativních oblastech, budeme postupovat velmi obezřetně a pečlivě vybírat vhodné případy použití, kde skutečně pomůže vývoj zefektivnit,“ zaznělo v oficiálním prohlášení.
Podobný postoj dnes už nikoho asi nepřekvapí. Řada velkých vydavatelů se k využívání AI veřejně hlásí a dává najevo, že pro ně představuje důležitou součást budoucnosti. Zatímco například šéf Take-Two Strauss Zelnick se do současného nadšení ostře opřel s tím, že AI z principu nemůže nabízet skutečnou kreativitu, Elon Musk naopak slibuje do konce roku 2026 „skvělou“ hru kompletně vygenerovanou AI.
Zajímavý jsou také data z průzkumu organizátorů Tokyo Games Show, podle nichž už 51 % japonských herních společností AI ve svých procesech aktivně využívá. Nejčastěji v oblasti grafiky, ale také při psaní textů, příběhů nebo programátorské podpoře. Sega se tak svým přístupem spíše přidává k většině, jen s důrazem na opatrnost a kontrolu.