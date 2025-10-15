Původní příběh Bloodlines 2 skončil v koši. Autor kultovního scénáře o něm od té doby neslyšel

Zdá se, že původní verze Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, kterou připravovalo studio Hardsuit Labs, je definitivně mrtvá. Alespoň podle scenáristy Briana Mitsody, který byl z projektu před několika lety náhle propuštěn. „Na ničem z toho, co jsme vytvořili, už nepracuje nikdo z našeho týmu. Od té doby mě nikdo z projektu ani vydavatele nekontaktoval,“ uvedl Mitsoda ve svém novém blogovém příspěvku.
Kdo si pamatuje bouřlivé dění kolem druhého Bloodlines, ví, že jde o jednu z nejzamotanějších vývojářských kauz posledních let. Když Paradox Interactive v roce 2019 oznámil pokračování kultovní upíří RPG série, právě přítomnost Mitsody, hlavního scenáristy původní hry z roku 2004, byla klíčovým lákadlem. Jenže už o rok později přišel šok: Mitsoda i kreativní ředitel Ka’ai Cluney byli z projektu bez vysvětlení propuštěni.
V roce 2021 následoval další zlom, kdy Hardsuit Labs přišlo o vývoj úplně a Paradox předal hru studiu The Chinese Room. To ji přetvořilo od základů. Dnes, jen pár dní před vydáním nové verze Bloodlines 2, už je jasné, že z původní práce Mitsodova týmu nezbylo vůbec nic.
Mitsoda ve svém příspěvku zmiňuje, že podle blogu kreativního ředitele The Chinese Room Dana Pinchbecka bylo cílem studia vytvořit vlastní příběh od nuly: „Věděl jsem, že chci napsat příběh Bloodlines 2 sám. Nikdy jsme nebyli studio, které by dokončovalo cizí práci,“ napsal Pinchbeck. Mitsoda k tomu dodává, že to zřejmě vysvětluje, proč zahodili jeho původní verzi: „Je mi to líto, ale už to není v mých rukou. Jsem ale hrdý na to, co můj tým tehdy napsal.“
Scenárista popsal i svou někdejší roli: „Byl jsem narativním vedoucím původní verze hry. Měl jsem na starost návrh questů, nástroje pro dialogy, casting dabingu, psaní postav i vedení příběhového oddělení.“ Zároveň přiznal, že se necítil dobře v roli veřejné tváře projektu. „Požádali mě, abych se účastnil PR kampaně, i když to není obvyklé. Udělal jsem to kvůli fanouškům, ale osobně mě tenhle aspekt práce vůbec nebaví. Chci spíš tvořit, ne mluvit.“
Osvětlení situace tak uzavírá jednu z největších vývojářských tragédií posledních let. Hra, která měla navázat legendu mezi RPG, se proměnila v sérii personálních otřesů a restartů. Mitsoda však nezahořkl a na herní vývoj nezanevřel, dnes pracuje rovnou na dvou projektech zároveň. „Momentálně dělám na jedné AAA hře a jednom nezávislém projektu. Možná se jednou vrátím i k režii, když přijde správná nabídka. Ale teď jsem spokojený, že prostě můžu dál dělat hry,“ napsal.
Ačkoliv jeho původní příběh z Bloodlines 2 už nikdy nespatří světlo světa, zdá se, že Brian Mitsoda své místo v herním světě znovu našel. Tentokrát bez PR výstupů, které tak nesnáší.