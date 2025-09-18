Paradox ustoupil nátlaku: Lasombra a Toreador budou součástí základních Bloodlines 2

Vydavatel Paradox Interactive a studio The Chinese Room oznámili obrat v přístupu k chystanému Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Původně měly být klany Lasombra a Toreador dostupné pouze jako součást placeného DLC, nyní ale zamíří přímo do základní verze hry bez jakýchkoli příplatků.
Výkonný producent Marco Behrmann rozhodnutí komentoval slovy: „Děkujeme naší komunitě za upřímnou zpětnou vazbu k Bloodlines 2 a prémiové edici. Jasně nám ukázali, že Lasombra a Toreador patří do základní hry, a tam také budou.“
Místo toho, abyste hned při vydání museli platit za obsah, který je klíčovou součástí herního zážitku, se Paradox rozhodl nabídnout nová DLC příběhové povahy. Připravovaná rozšíření Loose Cannon a The Flower & The Flame mají vyjít v roce 2026 a rozvinou zápletku kolem některých postav.
První dodatek se na jaře příštího roku zaměří na šerifa Bennyho Muldoona z klanu Brujah. Zmocněnec zkázy si o sobě myslí, že je zákon a hlídací pes prince Campbella, jenže co se stane, když se vodítko konečně přetrhne?
zdroj: The Chinese Room
V druhém rozšíření se pak v létě dozvíte víc o primogenu Toreadorů, Ysabelle. Její umění překračuje hranice života, nemrtvých, krve i společenských mravů, kdy nabídne temnou uměleckou cestu ve snaze stvořit magnum opus. Oba balíčky obsahují vedle nových příběhových linek také bojové schopnosti a outfit pro Phyre.
Základní hra tak nabídne rovnou všech šest klanů, zatímco deluxe edice přidá kosmetický balíček Santa Monica Memories. V prémiové edici pak k tomu najdete ještě season pass s nově oznámenými příběhovými balíčky. Paradox ukázal také fyzickou prémiovou edici, kde kromě digitálních bonusů dostanete hru ve speciálním obale, steelbook, deník a karty postav.
Naštěstí tato změna nemá vliv na datum vydání. Bloodlines 2 vychází 21. října 2025. Podle vývojářů jde o nejlepší možné řešení, kdy dostaneme hned od začátku plnohodnotnou hru a budoucí rozšíření se potom zaměří na nové příběhy, nikoli na obsah vytržený ze základu.
Paradox si v minulosti vysloužil kritiku za kontroverzní formy monetizace, ale zároveň je známý tím, že dokáže reagovat na zpětnou vazbu a přiznat chyby. Podobně už vydavatelství postupovalo i u prvního DLC pro Cities: Skylines II, které nakonec rozdávalo zdarma.
„Celý zážitek ve mně zatím zanechává podobnou pachuť, jako když si po staletí otevřete pečlivě uloženou láhev oblíbeného ročníku… a zjistíte, že uvnitř je namísto lahodné tekutiny jen železitý ocet,“ napsala jsem před měsícem v prvních dojmech z hraní Bloodlines 2. A i když jde změna v přístupu ke klanům správným směrem, pořád nás podle všeho čeká akční RPG, které skalním fanouškům původních Bloodlines moc velkou radost neudělá.