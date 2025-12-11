Propouštění u tvůrců Grand Theft Auto už řeší i britský premiér
PlayStation 5 Xbox Series

11. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Britský premiér Keir Starmer se vyjádřil k propuštění celkem 31 zaměstnanců studia Rockstar Games, které stojí za sériemi Grand Theft Auto a Red Dead Redemption. Situace kvůli podezření na potlačování odborových aktivit vzbudila nebývale silnou odezvu na politické scéně, Starmer postup Rockstaru označil za hluboce znepokojivý. Výpovědi dostali lidé, kteří se podle odborů aktivně podíleli na odborových aktivitách, zatímco Rockstar trvá na tom, že šlo o případy hrubého porušení pracovní kázně.

Novinky
Zaměstnanecká unie podala žalobu na Rockstar kvůli potlačování odborů

Celou situaci řeší i britská odborová organizace IWGB, která na Rockstar podala žalobu a upozorňuje, že propuštění zaměstnanci strávili prací ve firmě dohromady přes 200 let. Podle vyjádření poslance Chrise Murraye má propouštění vážné dopady na celou řadu rodin. Některým zaměstnancům Rockstar garantoval pracovní víza a po ztrátě zaměstnání museli opustit Spojené království. 

Případ se dostal až do britského parlamentu, kde Murray premiéra požádal o stanovisko. Zmínil přitom, že firmy bez ohledu na velikost či zisky musejí dodržovat pracovní právo a zaměstnanci zároveň mají právo se sdružovat do odborů. Starmer odpověděl, že jde o „hluboce znepokojivý případ“ a zdůraznil, že právo vstoupit do odborů má každý pracovník. Dodal také, že vláda je odhodlaná posilovat práva zaměstnanců, a přislíbil, že ministři případ prozkoumají a budou o něm průběžně informovat.

Murray mezitím jednal přímo se zástupci Rockstaru. Podle jeho slov mu schůzka nepotvrdila, že propouštění proběhlo v souladu s pracovněprávními standardy, a nedostalo se mu ani jasného vysvětlení, čeho se propuštění zaměstnanci měli dopustit. Poslanec také dodal, že Rockstar politickou výpravu původně požádal o podepsání NDA, což považoval za nevhodné a odmítl. Později firma svůj požadavek stáhla.

K protestu proti propouštění se zároveň připojilo přes 250 současných zaměstnanců studia Rockstar North, kteří ve společném dopise kroky vedení kritizují a požadují návrat propuštěných kolegů. 

Rockstar se mezitím připravuje na vydání Grand Theft Auto VI, které před měsícem odsunul z května na listopad příštího roku. Podle vydavatelství Take-Two má dodatečný půlrok sloužit k dotažení posledních detailů, aby výsledek dosáhl úrovně kvality, kterou publikum očekává.

Od vydavatele má studio plnou podporu, kdy věří, že dodá bezkonkurenční blockbuster. Podle neoficiálních informací od jednoho z vývojářů, jehož totožnost ověřili moderátoři největšího komunitního fóra o GTA, má však přímo v Rockstaru vládnout napjatá atmosféra. Za dusno podle něj nemůže ani tak tlak na včasné dokončení hry, jako právě hon na potenciální odboráře.

Tagy:
Grand Theft Auto (série) otevřený svět městská akce
Zdroje:
Rockstar
Hry:
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
