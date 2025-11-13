Zaměstnanecká unie podala žalobu na Rockstar kvůli potlačování odborů

Britské odbory IWGB podávají na Rockstar žalobu poté, co studio údajně propustilo desítky zaměstnanců kvůli jejich zapojení do odborové organizace. Podle odborů jde o nepřijatelné a nezákonné jednání a varují, že se zastrašovat nenechají.
Začátkem měsíce se objevily zprávy, že Rockstar propustil 30 až 40 pracovníků, kteří se měli podílet na zakládání Rockstar Games Workers Union, nového odborového sdružení usilujícího o lepší pracovní podmínky před vydáním GTA VI. Studio tvrdí, že šlo o závažné porušení pracovní kázně. Odbory ale namítají, že jde o cílené potlačování odborové iniciativy.
IWGB tvrdí, že Rockstar odmítl jakékoliv jednání o smírném řešení situace. Proto přistoupili k právním krokům. „Zastupujeme zaměstnance, kteří byli propuštěni způsobem, jenž podle nás odpovídá kolektivnímu postihu kvůli odborové činnosti,“ uvedl právní tým IWGB ve vyjádření pro Eurogamer.
Alex Marshall, prezident IWGB, přitvrdil: „Jsme přesvědčení, že jde o jasný případ potlačování odborů. Postavíme se tomu se všemi právními prostředky, které máme. Firmy jako Rockstar by si měly uvědomit, že soukromé aktivity typu odborových serverů na Discordu nejsou nezákonné a že firemní ustanovení nemají vyšší váhu než britská legislativa. Nenecháme se zastrašit.“
Mateřská společnost Take-Two celý postup studia brání. Její mluvčí pro Bloomberg uvedl, že propuštění proběhla výhradně kvůli hrubému porušení pravidel. Firma za rozhodnutím Rockstaru stojí.
Situace eskaluje v době, kdy se GTA VI opět odkládá. Nový termín vydání je stanovený na 19. listopadu příštího roku. Odbory tvrdí, že přes deset procent britské pobočky Rockstaru už bylo připraveno formálně požádat o uznání odborů státem. Propouštění tak mělo přijít ve chvíli, kdy vznikající unie začínala nabírat reálnou váhu.