Zaměstnanecká unie podala žalobu na Rockstar kvůli potlačování odborů
zdroj: Rockstar Games

Zaměstnanecká unie podala žalobu na Rockstar kvůli potlačování odborů

PlayStation 5 Xbox Series

13. 11. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Britské odbory IWGB podávají na Rockstar žalobu poté, co studio údajně propustilo desítky zaměstnanců kvůli jejich zapojení do odborové organizace. Podle odborů jde o nepřijatelné a nezákonné jednání a varují, že se zastrašovat nenechají.

Začátkem měsíce se objevily zprávy, že Rockstar propustil 30 až 40 pracovníků, kteří se měli podílet na zakládání Rockstar Games Workers Union, nového odborového sdružení usilujícího o lepší pracovní podmínky před vydáním GTA VI. Studio tvrdí, že šlo o závažné porušení pracovní kázně. Odbory ale namítají, že jde o cílené potlačování odborové iniciativy.

Blizzard
Novinky
Tvůrci World of Warcraft založili vlastní odbory, pokračují tak v nastupujícím trendu

IWGB tvrdí, že Rockstar odmítl jakékoliv jednání o smírném řešení situace. Proto přistoupili k právním krokům. „Zastupujeme zaměstnance, kteří byli propuštěni způsobem, jenž podle nás odpovídá kolektivnímu postihu kvůli odborové činnosti,“ uvedl právní tým IWGB ve vyjádření pro Eurogamer.

Alex Marshall, prezident IWGB, přitvrdil: „Jsme přesvědčení, že jde o jasný případ potlačování odborů. Postavíme se tomu se všemi právními prostředky, které máme. Firmy jako Rockstar by si měly uvědomit, že soukromé aktivity typu odborových serverů na Discordu nejsou nezákonné a že firemní ustanovení nemají vyšší váhu než britská legislativa. Nenecháme se zastrašit.“

Mateřská společnost Take-Two celý postup studia brání. Její mluvčí pro Bloomberg uvedl, že propuštění proběhla výhradně kvůli hrubému porušení pravidel. Firma za rozhodnutím Rockstaru stojí.

<span>Trailer na GTA VI unikl předčasně a leakeři nám překazili plány dívat se na něj společně s vámi ve vysílání. Přesto se ale sejdeme ve studiu, abychom minutu a půl dlouhé video probrali. </span> <span><br /></span>zdroj: vlastní

Situace eskaluje v době, kdy se GTA VI opět odkládá. Nový termín vydání je stanovený na 19. listopadu příštího roku. Odbory tvrdí, že přes deset procent britské pobočky Rockstaru už bylo připraveno formálně požádat o uznání odborů státem. Propouštění tak mělo přijít ve chvíli, kdy vznikající unie začínala nabírat reálnou váhu.

Smarty.cz
Tagy:
Grand Theft Auto (série) otevřený svět městská akce
Zdroje:
Eurogamer, Rockstar, Bloomberg, IWGB
Hry:
Grand Theft Auto VI
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení

Nejnovější články