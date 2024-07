Tvůrci World of Warcraft založili vlastní odbory, pokračují tak v nastupujícím trendu

25. 7. 2024 13:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Odbory jsou věc, kterou málokdy zaměstnavatelé vidí rádi, tím spíš v USA, kde je celkový vztah i aktivita odborů, zaměstnanců a zaměstnavatelů někde úplně jinde než v České republice. V herním byznysu se velké korporace vzniku odborů brání, i když to navenek nikdy neřeknou. Nicméně, tentokrát se v herním byznyse protrhla hráz, a to na půdu Microsoftu, potažmo firem spadajícím pod něj.

Nejnověji jde o 500 členů vývojářského týmu World of Warcraft, kteří vytvořili takzvané wall-to-wall odbory. To znamená, že v organizaci budou úplně všichni členové týmu a ne jen některá oddělení. Celkem se tedy jedná o 500 zaměstnanců Blizzardu, kteří vytvořili odborovou organizaci World of Warcraft Game Makers Guild (WOWGG).

Odbory budou spadat po větší odborovou organizaci Communications Workers of America, která je aktuálním hlavním hybatelem v oblasti vzniku odborů v herním průmyslu. Jak se vyjadřuje člen WoWGG, Eric Lanham, cílem je především zajistit stabilitu pracovních pozic a důstojnější podmínky pro práci: „Já a mí kolegové se vydáváme na výpravu za zajištěním lepších platů, benefitů a zabezpečením pracovních míst.“

Jak už jsem řekl, pozice odborů u nás a v USA se radikálně liší a americké odbory mohou být efektivním hráčem na poli, kde zaměstnanci nemají zdaleka takové jistoty. Pokud se Lahnam zmiňuje o benefitech, jedním z hlavních je zajištění odpovídajícího zdravotního pojištění.

Jde přitom o druhou odborovou organizaci, která vznikla v rámci Microsoftu. Minulý týden totiž založili odbory i v Bethesdě, kde opět pokrývají kompletní vývojářské týmy ve všech studiích v Dallasu, Rockville a Austinu. Dohromady tak v rámci Microsoftu vstoupilo do odborů 1750 zaměstnanců různých studií. Microsoft se proti vzniku odborů nijak nebrání mimo jiné i proto, že během akvizice Activision Blizzardu zdůrazňoval, že se proti odborům nijak stavět nebude.