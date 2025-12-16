„Přelomový okamžik pro Francii.“ Prezident pogratuloval Clair Obscur

Absolutním vítězem The Game Awards je beze sporu Clair Obscur: Expedition 33. Kromě jediné kategorie hra proměnila všechny nominace a odnesla si rekordních 9 sošek. Úspěch JRPG s nepopiratelnou francouzskou atmosférou teď reaguje i francouzský prezident Emmanuel Macron, který hlavně ocenění Hra roku označil za přelomový okamžik nejen pro studio Sandfall Interactive, ale pro celou Francii.
Na Instagramu prezident připomněl, že jde o vůbec první francouzsko hru, která dosáhla na hlavní cenu TGA. V příspěvku vyzdvihl tým ze Sandfallu, zmínil Montpellier jako domovské město studia a hovořil o hrdosti i inspiraci pro další generace tvůrců. K příspěvku přiložil obrázek hlavních postav Gustava, Maelle a Sciel.
Nejde přitom o první veřejnou podporu, kterou Sandfall Interactive od Macrona dostalo. Už na jaře, kdy se Expedition 33 prodalo milion kopií během tří dnů, prezident hru označil za důkaz francouzské kreativity a odvahy. Tehdy zdůrazňoval, že jde o jeden z nejlépe hodnocených titulů posledních let, a že je stoprocentně francouzský. Je dobré ale připomenout i Macronovu kontroverzi z roku 2023, kdy během nepokojů ve Francii naznačil, že mladí lidé jsou negativně ovlivňováni videohrami a sociálními sítěmi. Prezident později své výroky mírnil a zdůraznil, že problémem není hraní samotné, ale zneužívání násilí na sociálních platformách.
Je dobré také poukázat na to, jak to vypadalo například u nás, když se politici vyjadřovali k úspěchu Kingdom Come: Deliverance II, které usilovalo o sošky v kategoriích hra roku, nejlepší RPG a nejlepší příběh. Aleš už v tématu popisoval některé vskutku bizarní gratulace vývojářům, které se v určitých případech zvrhly ve slovní přestřelku na sociálních sítích.
Clair Obscur: Expedition 33 vyšlo letos na jaře ve stejný den jako Oblivion Remastered a oba tituly zamířily rovnou do Game Passu. Mnozí tehdy pochybovali, že má menší francouzské RPG šanci obstát. Výsledek? Do října se prodalo přes pět milionů kopií a hra se zařadila mezi největší překvapení roku.
Během přebírání ceny navíc Sandfall nečekaně vydalo nové DLC a patch 1.5.0, který přidává lokaci Verso’s Drafts a několik mimořádně náročných boss fightů. Součástí updatu byla také česká lokalizace.