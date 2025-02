Politici začali reagovat na úspěch Kingdom Come, k Vávrově nelibosti

7. 2. 2025 12:00 | Téma | autor: Aleš Smutný

V 712. Fight Clubu jsem vyřknul touhu, aby politici, tedy zejména Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, oficiálně reflektovali úspěch, kterým je Kingdom Come: Deliverance 2. Ať už z hlediska toho, že je KCD2 významný obchodní a kulturní artikl, který pro propagaci České republiky udělá víc než český film za několik let, tak i proto, že hra může opět prospět turistickému ruchu v místě, kde se odehrává. Po sérii prvních reakcí svůj požadavek raději stahuji, protože se na české scéně „urodilo“. Z obou stran.

Místo vyjádření představitelů ministerstev se totiž začali rojit politici a organizace, které si raději přihřívají vlastní polívčičku. Do kategorie bizáru se rozhodně dá zařadit pokus Spolu pro Prahu, které na artwork ze hry naroubovalo podivný karikovaný obličej, v němž po delším hloubání poznáte Jiřího Pospíšila z TOP 09. Rovnou tedy s notickou, že bývalý europoslanec hodlá pořádat inkubátor pro „mladé gamingové talenty“. K tomu ještě informace o tom, že „žádná jiná hra v této chvíli neprodává víc kopií online“. Pochopení nula, důraz na studio Warhorse nula, vklínění vlastní agendy deset. Otřesné.

Se svou troškou do mlýna přispěchal i senátor za ODS Zdeněk Hraba, který sice hru pochválil, ale rovnou dodal, že to je „snad největší počin našeho českého herního průmyslu, na který můžeme být hrdí. A šlo to i bez nedávno schválených dotací pro herní průmysl, pro které jsem nehlasoval.“ Celý český herní průmysl je jistě rád za to, že Hraba deklaruje absolutní nepochopení, o co v oblasti „dotací“ jde (Asociace herních vývojářů by jej mohla pozvat na pravidelné tiskovky), stejně jako toho, že Warhorse už je ve skutečnosti rakouský, protože jej vlastní Plaion. Hlavně, že se zvládl taktéž stát hlavním hrdinou svého ocenění hry.

Nutno říct, že se objevily i příčetné reakce. Příspěvek Ministerstva kultury splňuje všechny náležitosti, co by organizace v tomto případě měla dělat. Mluví o hře, vyzdvihuje její přínos pro regionální turismus a vypichuje i roli videoher v rámci celkové kulturní produkce v ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím mlčí.

Několik politiků se vyjádřilo skrze sociální sítě, především X, ve veskrze milém ocenění a zájmu. Stranou toho všeho se ještě odehrálo jedno tragikomické drama, které nenechalo máslo na hlavě jen české politické scéně.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přišla s vcelku civilní gratulací: „Další velký úspěch českých herních vývojářů! Těšili jste se na vydání Kingdom Come: Deliverance 2 s kulisami středověké Kutné Hory?“ Což ovšem popudilo šéfa vývoje Daniela Vávru, který místo diplomatické odpovědi (či mlčení) přispěchal se zuřivostí, která více než z pozice vývojáře aktuálně velmi úspěšné hry vychází z pozice politické.

„Markéto, celá ta vaše parta mě posledních několik let nazývá rusským kolaborantem a uráží mne. Takže bych vám rád vzkázal NEPARAZITUJTE NA NĚČEM, NA ČEM MÁTE NULOVOU ZÁSLUHU.“ Popravdě, z celého spektra reakcí v rámci politické je zrovna příspěvek Pekarové Adamové nejméně parazitní, a hlavně si jinak nepřihřívá polívčičku vlastní agendy.

Odpověď Vávry je neprofesionální, jak ve vztahu ke konkrétnímu sdělení, tak v kontextu toho, že na KCD2 dělalo celé studio Warhorse. I když má on ideologický a ideový problém s danými politiky, nejspíš by si ostatní vývojáři asi rádi zvolili jinou formu vyjádření. Ano, tohle šlo udělat lépe, třeba poděkovat za celé studio a přidat doušku, že osobně stejně Vávra nesouhlasí s Pekarovou Adamovou.

Předsedkyně sněmovny připojila k Vávrovu příspěvku svou vlastní odpověď: „Dobrý den, jsem si dost jistá, že se politicky neshodnu se všemi sportovci, jejichž úspěchy mi ale dělají radost a ráda na ně veřejně poukážu. Nemusíme spolu v našich názorech nutně souhlasit, ale to přece ještě neznamená, že nedokážu ocenit objektivní úspěch, který dělá ve svém oboru naší zemi dobré jméno. Ještě jednou gratuluji Vám i kolegům!“

Takže ještě jednou stahuji svou prosbu o reflexi úspěchu téhle hry z hlediska politické scény. Ministerstvo kultury svou roli splnilo, a v ostatních případech se z příspěvků na sociálních sítích stala podivná exhibice egoistického „jájínkovství“, a to na obou stranách.