Po předělávce prvního Halo přijdou na řadu další díly. Multiplayer bude až v sedmičce

Halo: Campaign Evolved se před pár dny ukázalo v plné parádě. Remake počátku kultovní akční série slibuje moderní vizuál s Unreal Enginem 5, nové mechanismy a obohacení, díky nimž bude letitý první díl k světu i příští rok. Zdá se ale, že jde teprve o začátek dlouhé šňůry návratů.
Účet Halo Leaks, který se z povahy svého názvu logicky zaměřuje na probíranou sérii, tvrdí, že už se chystají předělávky Halo 2 i Halo 3. Jejich případné vydání je sice dost možná podmíněné výkonem prvního remaku, nicméně to vypadá, že v Halo Studios mají napilno, aby kultovní původní trilogii představili i novým fanouškům.
Halo 2 & Halo 3 are being remade, yes they will have sprint. No multiplayer, only campaign. Full remakes.— Halo Leaks (@leaks_infinite) October 30, 2025
Multiplayer is going to be Halo 7. pic.twitter.com/gD8DNKLT3V
Leaker dodává, že všechny předělávky mají pokračovat v trendu nastaveném v Campaign Evolved. Znamená to, že půjde čistě o kampaně bez režimu pro více hráčů. Pokud by vám multiplayer chyběl, musíte si počkat až na plnohodnotný sedmý díl, kde by už konečně absentovat neměl. Uskupení týmů údajně nechce fragmentovat kompetitivní scénu do několika her, i kvůli tomu, že vyjdou nově i na PlayStationu.
Zdrojem informací je stejný člověk, který mu už dříve předčasně odtajnil existenci Halo: Campaign Evolved i nově přidaných mechanismů, a proto by mohly být pravdivé. Halo Leaks současně očekává, že kampaň Halo 7 bude znovu odpojená od multiplayeru, stejně jako v případě Halo Infinite.
Nakonec je překvapený z toho, že k oznámení Halo 7 nedošlo společně s předělávkou jedničky. Jeho původní informace zvěstovaly roky vydání 2025/2026. Studio ale zjevně potřebuje další čas na práci. Proto si zatím musíte vystačit s oznámeným remakem, který vyjde v průběhu roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.