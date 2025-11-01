Po předělávce prvního Halo přijdou na řadu další díly. Multiplayer bude až v sedmičce
zdroj: Xbox Game Studios

Po předělávce prvního Halo přijdou na řadu další díly. Multiplayer bude až v sedmičce

PC Xbox 360 Xbox Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

1. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Galerie

Halo: Campaign Evolved se před pár dny ukázalo v plné parádě. Remake počátku kultovní akční série slibuje moderní vizuál s Unreal Enginem 5, nové mechanismy a obohacení, díky nimž bude letitý první díl k světu i příští rok. Zdá se ale, že jde teprve o začátek dlouhé šňůry návratů.

Účet Halo Leaks, který se z povahy svého názvu logicky zaměřuje na probíranou sérii, tvrdí, že už se chystají předělávky Halo 2 i Halo 3. Jejich případné vydání je sice dost možná podmíněné výkonem prvního remaku, nicméně to vypadá, že v Halo Studios mají napilno, aby kultovní původní trilogii představili i novým fanouškům.

Leaker dodává, že všechny předělávky mají pokračovat v trendu nastaveném v Campaign Evolved. Znamená to, že půjde čistě o kampaně bez režimu pro více hráčů. Pokud by vám multiplayer chyběl, musíte si počkat až na plnohodnotný sedmý díl, kde by už konečně absentovat neměl. Uskupení týmů údajně nechce fragmentovat kompetitivní scénu do několika her, i kvůli tomu, že vyjdou nově i na PlayStationu.

Donald Trump x Master Chief
Novinky
Bílý dům zneužívá Halo k propagandě. Microsoft nejspíš nezmůže vůbec nic

Zdrojem informací je stejný člověk, který mu už dříve předčasně odtajnil existenci Halo: Campaign Evolved i nově přidaných mechanismů, a proto by mohly být pravdivé. Halo Leaks současně očekává, že kampaň Halo 7 bude znovu odpojená od multiplayeru, stejně jako v případě Halo Infinite.

Nakonec je překvapený z toho, že k oznámení Halo 7 nedošlo společně s předělávkou jedničky. Jeho původní informace zvěstovaly roky vydání 2025/2026. Studio ale zjevně potřebuje další čas na práci. Proto si zatím musíte vystačit s oznámeným remakem, který vyjde v průběhu roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi remake FPS first person Unreal Engine 5
Zdroje:
Insider Gaming, Xbox Game Studios
Hry:
Halo 2 Halo 3 Halo Infinite Halo: Campaign Evolved
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition

Nejnovější články