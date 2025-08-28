PlayStation Plus v září nadělí desítkové pecky: Skákačku, simulátor farmy i logický puzzle
PlayStation 4 PlayStation 5

28. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Předplatné PlayStation Plus, které každý měsíc rozdává hry do digitálních knihoven, si na září připravilo pořádně nabitou nadílku. Budete si totiž moct rozšířit svoji sbírku o fantastické tituly, které si i u nás v recenzích odnášely maximální desítková hodnocení.

Velkým tahákem je psychedelická skákačka Psychonauts 2 od kultovního studia Double Fine. Nadějný psychik a čerstvý agent psychonautů Razputin Aquato zažívá na svých misích bizarní dobrodružství v ještě bizarnějších světech. Od nás získala před lety zaslouženou maximální známku. „Psychonauts 2 zvládli obnovit moji víru v jinak notně vyčpělý žánr 3D skákaček. Kreativní vulkán chrlící nápady umí rozesmát, dojmout i donutit k zamyšlení, ale především nikdy nenudí,“ napsala tehdy Šárka.

Haunted Chocolatier
Novinky
Žádné novinky pro Stardew Valley, dokud nevyjde Haunted Chocolatier, říká tvůrce

Druhý titul taky není třeba představovat, protože je jím indie hit Stardew Valley. Asi se nenajde příliš mnoho lidí, kteří by relaxační pixelartové dobrodružství o farmaření a navazování vztahů s obyvateli sousední vesničky nikdy nehráli. Pokud mezi ně ovšem patříte, rozhodně byste si tuto okamžitou klasiku neměli nechat ujít. Návrat do kouzelného údolí stojí za to i po dlouhé pauze, protože mezitím vyšla celá řada updatů.

Poslední hrou, kterou si od 2. září můžete přidát do knihovny je logická adventura Viewfinder. S pomocí foťáku a hrátkami s perspektivou přetváříte svět a řešíte hádanky. Krajina viděná skrz čočku ožívá a nabízí úplně jiné cestičky, než jaké můžete vidět běžným okem.

zdroj: Thunderful

Do 1. září máte ještě čas si rozebrat hry z aktuálního měsíce, kterými jsou Lies of P, Day Z a My Hero One's Justice 2.
Nejnovější články