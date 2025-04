Žádné novinky pro Stardew Valley, dokud nevyjde Haunted Chocolatier, říká tvůrce

30. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Eric Barone, autor oblíbeného Stardew Valley, konečně udělal zásadní rozhodnutí – všechny své síly teď směřuje k dokončení „nového“ projektu Haunted Chocolatier (oznámený byl před čtyřmi lety). Po vydání aktualizace 1.6, která přinesla významné vylepšení pro farmářský simulátor, Barone v rozhovoru pro PC Gamer oznámil, že se od farmářského hitu na čas odpojí.

Na konferenci přiznal, že není jednoduché se od Stardew Valley odpoutat. Hra je sice už devět let stará, ale její popularita neupadá a Barone má stále chuť ji dál rozvíjet. Přiznal, že má tolik vazeb na Stardew Valley a jeho komunitu, že ho to neustále rozptyluje od práce na nové hře.

„Miluju Stardew Valley a záleží mi na tom, aby si hráči užívali skvělý zážitek. Proto mám tendenci se ke hře pořád vracet,“ vysvětlil. Přesto si teď jasně stanovil priority: Haunted Chocolatier má jeho plnou pozornost. „Možná budu muset na čas zmizet někam do lesní chaty, odpojit se od internetu a soustředit se jen na vývoj,“ nadhodil s nadsázkou.

Loňský rok věnoval Barone hlavně přípravám aktualizace 1.6, která měla být bezchybná nejen na PC, ale i na konzolích. Nyní, když je update stabilní a hra je podle něj v dobrém stavu, cítí, že je ideální chvíle posunout se dál.

zdroj: Concerned Ape

„Stardew Valley je dnes ve fázi, na kterou jsem hrdý. Když si ji někdo poprvé zahraje v roce 2025, věřím, že bude mít skvělý zážitek,“ řekl Barone. Současně ale upozornil, že Haunted Chocolatier je velmi ambiciózní projekt a jeho vývoj postupuje pomalu nejen kvůli rozměru samotné hry, ale i kvůli jeho perfekcionismu.

„Už na hře pracuji nějaký ten rok, a když se podívám na některé prvky, které jsem vytvořil na začátku, říkám si, že je budu muset úplně překopat. Problém sólo vývojáře je v tom, že u delších projektů jste za pár let doslova jinou osobou,“ nastiňuje úspěšný tvůrce úskalí. My věříme, že Haunted Chocolatier nakonec bude stát za to, a i kdyby náhodou ne, pořád budeme mít fantastické Stardew Valley.