Vychází dlouho očekávaný patch 1.6 pro Stardew Valley. Přidává víc novinek, než jsme si mysleli

20. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fanoušci populárního simulátoru života na venkově Stardew Valley dlouho vyhlížejí update 1.6, který měl do hry přidat podporu modifikací, nový typ farmy i multiplayer pro osm farmářů a farmářek. Autor Eric Barone ale nikdy pořádně nespecifikoval, co všechno bude patch obsahovat. Až teď, když přídavek do hry vyšel a máme k dispozici kompletní seznam změn a novinek, můžeme říct, že je masivnější, než jsme možná předpokládali. Dokonce jde dost možná o největší rozšíření pro osm let starý titul.

Kde začít? Třeba sezónním pouštním festivalem a dvěma rybářskými slavnostmi? Nebo úplně novým systémem mistrovství, jímž si můžete odemknout silné perky a předměty? A co třeba výše zmíněným typem farmy? Tou je luční farma plná trávy ke spasení, takže se hodí k chovu zvířat. Ostatně také začínáte s kurníkem a dvěma slepicemi.

Předělané jsou i NPC a dialogy. Postavy unikátně reagují na dárky a dynamicky dokáží okomentovat události, které se staly. Zvířatkomilové ocení možnost mít vícero mazlíčků, kteří vám nyní mohou nosit i dárky.

Samozřejmostí je nová úkolová linka, která vám odemkne nové sousedy, čtyři dodatečné plodiny k pěstovnání, nové předměty, zimní oblečení pro vesničany či přidané možnosti renovace jídelny, podkroví, rohového pokoje a kumbálu. Do hry přibyly vodopády, dekorace, fauna, spousta vizuálního pozlátka a příjemných detailů. Jako například, že v zimě se stmívá o hodinu dříve.

Ze systémových změn platí multiplayer pro 8 hráčů (zatím jen na PC), opravy celé řady bugů a chyb, lepší stabilita hry a samozřejmě povinné úpravy výkonu. A nejdůležitější přídavek ze všech: Nově lze pít majonézu, želé a můžete jíst nakládačky. Produkty ze zpracovaných plodin teď navíc mají správně barevné ikonky v závislosti na tom, z čeho jste je vyrobili. A výčet novinek tím ani zdaleka nekončí.

Masivní patch 1.6 můžete na PC stahovat už teď, konzolové verze budou následovat brzy, protože aktualizace musí projít delším autorizačním procesem. Eric Barone se nechal slyšet, že nejspíš nepůjde o poslední přídavek a hodlá na Stardew Valley pracovat i nadále. Současně také vyvíjí novou hru Haunted Chocolatier.