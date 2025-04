Baldur's Village se vrací! Mod pro Stardew Valley s postavami z Baldur's Gate 3 je po omylu opět online

2. 4. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Modifikace Baldur's Village pro Stardew Valley, která přináší postavy z Baldur's Gate III do světa této populární farmářské simulace, se stala obrovským hitem mezi hráči. Získala dokonce podporu od samotného šéfa Larianů, Swena Vinckeho. Mod ale na krátkou dobu kvůli autorským právům zmizel z internetu kvůli výstraze DMCA, kterou na projekt uvalili vlastníci značky Dungeons & Dragons, firma Wizards of the Coast.

zdroj: Baldur's Village

Společnost uvedla, že DMCA na modifikaci uvalili omylem a po krátké pauze je teď opět k dispozici. „Výstraha ohledně Baldur's Village byla vydána omylem – omlouváme se za způsobené potíže,“ uvedl zástupce Wizards v oficiálním prohlášení pro PC Gamer. „Pracujeme na opravě, aby si fanoušci a komunita Stardew Valley mohli i nadále užívat tento skvělý mod.“

Modifikace přidává do Stardew Valley několik hlavních postav z nejlepší hry roku 2023, které se stávají vesničany s vlastními částmi mapy. Mezi nimi najdete Galea, Shadowheart, Wylla, Karlach, Halsina či Astariona. Zatím jediným novým sousedem, s nímž mohou virtuální farmáři navázat romantický vztah, je právě upírský miláček davů Astarion. Tým však potvrdil, že už usilovně pracují i na románku s Halsinem.

Tvůrce Stardew Valley, Eric Barone přezdívaný ConcernedApe, do svého titulu z roku 2016 stále přidává nový obsah pro PC i konzole. Ve „volném“ čase se věnuje své připravované hře Haunted Chocolatier.