Pillars of Eternity dostávají po deseti letech tahový režim

4. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Deset let po svém vydání se Pillars of Eternity dočkávají updatu, který umožní izometrické RPG od Obsidianu hrát úplně novým způsobem – na tahy. Funkce bude ve hře přístupná ve veřejné betě od 5. listopadu. Na oznamovací trailer s komentářem šéfa vývoje Joshe Sawyera se můžete podívat výše.

Původní realtimový systém s pauzou byl žánrovou klasikou, která se objevila ve hrách postavených na enginu Infinity už v 90. letech. Pillars of Eternity II: Deadfire čistě tahový systém přidalo brzy po vydání, ale první díl, který byl renesancí staromilských cRPG, na něj dosud čekal. Hlavně kvůli problémům, které změnu systému provázely.

V Deadfire jste totiž byli při startu nuceni vybrat jeden styl soubojů a u něj už jste museli zůstat. To často vedlo k velkým skokům ve vyvážení postav, protože některé postavy v tahovém režimu zeslábly, jiné naopak posílily, což rozbíjelo rovnováhu hry. V nové verzi pro první Pillars ale Obsidian umožní libovolně přepínat mezi tahovým a klasickým realtimovým režimem kdykoli během hraní.

avowed
Recenze
Avowed – recenze fantasy RPG ze světa Pillars of Eternity

Podle Sawyera studio také výrazně zvýšilo smrtnost soubojů, aby předešlo zdlouhavým bitvám, které v Deadfire mnohé odradily.  „Tahový režim si můžete zvolit při startu nové hry, nebo mezi ním a realtimovým režimem přepínat přímo v nastavení. Zkoumáme také možnost přidat přepínač přímo do rozhraní HUD pro ještě větší pohodlí,“ říká Sawyer.

Josh Sawyer už dříve přiznal, že sám dává přednost tahovým RPG a že realtimový systém s pauzou v původních Pillars byl spíše odkazem na dobu, kdy se vývojáři snažili reagovat na vzestup RTS. Dnes se situace změnila – tahová RPG jako Baldur’s Gate III nebo Warhammer 40,000: Rogue Trader jsou opět na vrcholu popularity a dokazují, že pomalejší, taktičtější styl hraní má své místo i v moderních hrách.

„Pillars of Eternity je vynikající hra. Dá se jí vytknout řada jednotlivých problémů, ale jako celek funguje skvěle, téměř dokonale. Vím, že si hru užijí všichni veteráni izometrických RPG, a pevně věřím, že nejenom oni,“ napsal v dobové recenzi Vašek Pecháček, a proto může být přidání tahového režimu skvělou příležitostí si doplnit vzdělání o skvělé cRPG.

