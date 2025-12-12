zdroj: Capcom

PlayStation 4 PC PS4 Pro PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Nový filmový Street Fighter rozpoutá na plátnech pořádnou divočinu

12. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dobře, už se to nebojím oficiálně přiznat, ale jsem starý. Protože ve chvíli, kdy jsem si myslel, že původní filmovou adaptaci Street Fightera nemůže v jejich nekvalitách nic překonat, přichází nové pojetí, které se toho rozhodně nebojí a je kompletně utržené ze řetězu.

Možná se pletu, možná si to ve finálním sestřihu sedne, ale první záběry ze snímku mi jen potvrzují, že ne každá látka se ke zfilmování hodí. Jistě, fanoušci asi ocení, že se režisér Kitao Sakurai opravdu maximálně drží předlohy, tudíž přináší velký výčet oblíbených postav v poměrně věrné a rozhodně bizarní stylizaci.

Street Fighter film
Street Fighter film
Street Fighter film
Galerie

Bitkami se tu pak také šetřit moc nebude a nakonec z toho může vyjít alespoň hezky připitomělé béčko. Přesto na mě slepenec několika výjevů působí jako lépe nasvícený a trochu sympatičtěji obsazený fanouškovský snímek, kde bude hlavním tahákem snaživý Andrew Koji coby Ryu, Callina Liang jako Chun-Li, zjevně trochu unavený 50 Cent v roli Balroga, opravdu hodně namaskovaný Jason Momoa jako Blanka a Ken v podání Noaha Centinea, který v posilovně zjevně nezahálel.

Helldivers 2
Novinky
Dostane Hvězdná pěchota konkurenci? Helldivers míří na filmová plátna

Výčet herců doplní hvězdy wrestlingového WWE, jako je Joe Anoa'i alias Roman Reigns a Cody Rhodes. Sakurai má pak na svém kontě průměrnou komedii Mizerná jízda a pár epizod docela fajn Twisted Metalu. Nechci mu brát zásluhy ani upírat případný talent, ale dříve spekulovaní bratři Philippouové (Mluv se mnou a Vrať mi ji) působili jako lepší volba. O divočinu se jinak postará scénář Dalana Mussona, který v minulosti napsal třeba svérázné Iron Sky: The Coming Race.

„Pouliční rváči Ryu a Ken se znovu setkávají, když je Chun-Li najme pro World Warrior Tournament. Zatímco čelí skryté konspiraci, musí se postavit jeden druhému a své minulosti, případně čelit úplnému zničení,“ píše oficiální synopse.

Jestli se má možná trochu příkrá prognóza vyplní, zjistíme v kinech 15. října 2026. Do té doby se jistě ukáže i plnohodnotná ukázka, u níž se bude lámat chleba.

Smarty.cz
Tagy:
filmová adaptace bojovka The Game Awards 2025
Zdroje:
Paramount
Hry:
Street Fighter 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články