Nový filmový Street Fighter rozpoutá na plátnech pořádnou divočinu

Dobře, už se to nebojím oficiálně přiznat, ale jsem starý. Protože ve chvíli, kdy jsem si myslel, že původní filmovou adaptaci Street Fightera nemůže v jejich nekvalitách nic překonat, přichází nové pojetí, které se toho rozhodně nebojí a je kompletně utržené ze řetězu.
Možná se pletu, možná si to ve finálním sestřihu sedne, ale první záběry ze snímku mi jen potvrzují, že ne každá látka se ke zfilmování hodí. Jistě, fanoušci asi ocení, že se režisér Kitao Sakurai opravdu maximálně drží předlohy, tudíž přináší velký výčet oblíbených postav v poměrně věrné a rozhodně bizarní stylizaci.
Bitkami se tu pak také šetřit moc nebude a nakonec z toho může vyjít alespoň hezky připitomělé béčko. Přesto na mě slepenec několika výjevů působí jako lépe nasvícený a trochu sympatičtěji obsazený fanouškovský snímek, kde bude hlavním tahákem snaživý Andrew Koji coby Ryu, Callina Liang jako Chun-Li, zjevně trochu unavený 50 Cent v roli Balroga, opravdu hodně namaskovaný Jason Momoa jako Blanka a Ken v podání Noaha Centinea, který v posilovně zjevně nezahálel.
Výčet herců doplní hvězdy wrestlingového WWE, jako je Joe Anoa'i alias Roman Reigns a Cody Rhodes. Sakurai má pak na svém kontě průměrnou komedii Mizerná jízda a pár epizod docela fajn Twisted Metalu. Nechci mu brát zásluhy ani upírat případný talent, ale dříve spekulovaní bratři Philippouové (Mluv se mnou a Vrať mi ji) působili jako lepší volba. O divočinu se jinak postará scénář Dalana Mussona, který v minulosti napsal třeba svérázné Iron Sky: The Coming Race.
„Pouliční rváči Ryu a Ken se znovu setkávají, když je Chun-Li najme pro World Warrior Tournament. Zatímco čelí skryté konspiraci, musí se postavit jeden druhému a své minulosti, případně čelit úplnému zničení,“ píše oficiální synopse.
Jestli se má možná trochu příkrá prognóza vyplní, zjistíme v kinech 15. října 2026. Do té doby se jistě ukáže i plnohodnotná ukázka, u níž se bude lámat chleba.