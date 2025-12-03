Dostane Hvězdná pěchota konkurenci? Helldivers míří na filmová plátna

Hollywood se pustí do Helldivers. Sony Pictures potvzuje, že chystanou hranou adaptaci povedou dvě výrazná jména: režisér Justin Lin, známý díky sérii Rychle a zběsile, a scenárista Gary Dauberman, který napsal moderní horory jako Annabelle nebo oba díly To.
Helldivers patří mezi mladší značky PlayStationu. Druhý díl se ale loni stal celosvětovým fenoménem. Výbušná kooperativní akce od studia Arrowhead rychle získala status jedné z největších herních událostí roku. S přísunem pravidelných aktualizací a nedávným portem na Xbox bylo jen otázkou času, kdy se po značce natáhne Hollywood, což se také letos v lednu stalo.
Podle rozhovoru pro The Hollywood Reporter usedne Lin do režisérského křesla a bude pracovat podle Daubermanova scénáře. O obsazení zatím nepadlo ani slovo, ale tvůrci údajně chystají příběh elitní jednotky, která bude sveřepě bránit Superzemi a řízenou demokracii. Lin má v plánu zdůraznit lidský rozměr a vybudovat svět, který půjde dál než jen tradiční akční řežba.
Justin Lin momentálně připravuje také filmové adaptace BRZRKR s Keanu Reevesem a One Punch Mana. Dauberman má zase zkušenosti s hrami – kromě Annabelle a To totiž psal i Until Dawn. Každopádně by tady mohla vzniknout duchovní nástupce Hvězdné pěchoty, Helldivers jsou totiž kromě opulentních výbuchů také politickou satirou o totalitních režimech a postradatelnosti lidského života.
Arrowhead Studios by pak mělo natáčení a produkci filmu konzultovat, aby se příliš neodkláněl od zdrojového materiálu.