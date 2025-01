Tvůrci Helldivers 2 se budou podílet na chystané filmové adaptaci

Sony minulý týden oznámil záměr natočit filmy na motivy svých sérií Helldivers a Horizon. Ačkoliv ani k jednomu zatím nemáme moc podrobností, šéf studia Arrowhead a kreativní ředitel Helldivers 2 Johan Pilestedt teď na sociálních sítích potvrdil, že se vývojáři na natáčení chystané adaptace budou nějakým způsobem podílet.

„Téhle otázce jsem se vyhýbal. Krátká odpověď je ano. Dlouhá odpověď je, že uvidíme. Nejsme lidi z Hollywoodu a nevíme, jak se točí filmy. Tím pádem nemáme a ani bychom neměli mít poslední slovo,“ napsal Pilestedt na Twitteru. Kdo poslední slovo mít bude, zatím nevíme – jméno režiséra či režisérky, kteří se adaptace ujmou, Sony zatím nezveřejnila.

