Na obrazovky míří další filmy a anime podle her od Sony

7. 1. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony chystá hned několik nových filmových a seriálových adaptací svých her. Pokud vás láká sci-fi, postapo nebo samurajské anime, budete mít radost, byť k realizaci je ještě poměrně daleko. Chystají se filmy podle Helldivers a Horizonu a anime na motivy Ghost of Tsushima, jak Sony oznámila na technologickém veletrhu CES 2025.

Z dob, kdy filmové adaptace her byly spíše okrajovou (a mnohdy nekvalitní) záležitostí, se dostáváme do období, kdy na vás chystané filmy a seriály podle videoher pomalu budou vyskakovat i ze skříně. A Sony v tomhle směru hodlá udávat tempo – vedle úspěšného seriálu The Last of Us a chystaného God of War se můžeme těšit třeba na satirickou sci-fi řežbu Helldivers.

A to přestože Helldivers vlastně z filmu, potažmo knihy, vycházejí, kdy si berou nemalou míru inspirace z Hvězdné pěchoty. Značka tak opíše dokonalou kružnici a boj dystopické Superzemě proti invazi brouků, robotů a emzáků převede na filmová plátna. A pokud se filmu podaří zachytit výborný humor a přepepřit ho pořádnou dávkou explozí, může to vlastně fungovat docela dobře.

Druhou franšízou, kterou čeká zfilmování, je Horizon Zero Dawn. Stejně jako u Helldivers, tak i u Horizonu zatím nemáme bližší informace ať už o příběhu, obsazení, nebo plánované premiéře. Film z neopravěku by ale mohl fungovat výborně, pokud do něj Sony nasype dost peněz. Přece jen kostýmy, kulisy a CGI musí být na stejné úrovni jako věhlasná grafika her.

No a posledním titulem, který čeká přerod v jiné médium, je Ghost of Tsushima: Legends – anime, které bude mít exkluzivní premiéru na službě Crunchyroll v roce 2027. Inspirovat by se mělo stejnojmenným kooperativním režimem Mimochodem, už pár let je potvrzený i film, jehož režie se ujal Chad Stahelski.