Nintendo přitvrzuje v patentové bitvě. „Modifikace nejsou hry,“ tvrdí

Nintendo je dlouhodobě známé svým nekompromisním přístupem k právu a duševnímu vlastnictví. Japonský gigant si nedávno patentoval mechanismus „vyvolávání postav do boje“, přičemž už v roce 2021 vyplnil patent na chytání nepřátel, který je jedním z hlavních bodů probíhajícího sporu s Pocketpair – autory úspěšného Palworldu.
Během japonského soudu se Pocketpair snažil mimo jiné bránit dřívějšími veřejně známými příklady, které ukazují, že podobné mechanismy existovaly už dávno před patentem. Jedním z důkazů měla být i modifikace pro Dark Souls 3 zvaná Pocket Souls, která hráčům umožnila chytat nepřátele podobným způsobem, jaký se objevuje v sérii Pokémon, ale i ve zmíněném Palworldu.
Nebylo by to ovšem Nintendo, kdyby na obranu nezareagovalo kontroverzně. Podle Games Fray byl jedním z vyslovených argumentů fakt, že fanouškovské modifikace nelze považovat za „skutečné hry“, jelikož by jejich existence nebyla možná, kdyby neexistoval původní základ vytvořený studiem.
Samozřejmě jde o sporný výrok, jak s ohledem na modderskou scénu, tak i na samotný zákon. Ten totiž tvrdí, že patent nelze udělit, pokud už byl vynález dříve veřejně známý, vyhotovený nebo popsaný v publikovaných zdrojích. Troufám si tvrdit, že modifikace, které jsou veřejně dostupné a často dobře popsané, tento požadavek splňují.
Současně výrok do značné míry uráží samotné tvůrce a jejich kreativitu, přičemž jde o potenciálně nebezpečnou situaci, která může otevřít dveře k patentování herních mechanismů z modifikací. A pokud bychom nárok dovedli do extrémů, vývojáři „té skutečné“ hry by si nakonec mohli patentovat prvek inspirovaný modem, a následně tvůrcům zaslat výzvu k ukončení činnosti za vykradení „jejich“ nápadů.
Jestli budou japonské soudy brát tento argument jako pádný, se teprve uvidí. Nintendo nicméně už v minulosti prokázalo, že fanouškovskou tvorbu příliš neuznává. Ostatně v minulosti například zastavilo vývoj multiplayeru pro The Legend of Zelda: Breath of the Wild nebo se postaralo o odstranění přídavků do hry Garry's Mod inspirovaných jejich značkami.