PETA žádá Nintendo, aby kravičku z Mario Kart World zbavilo kroužku v nose

Organizace na ochranu práv zvířat PETA se obrátila na Nintendo s neobvyklou, ale vážně míněnou žádostí. Ve své poslední kampani požaduje, aby jeden z veselých zvířecích obyvatel závodních tratí, kravička z Mario Kart World, přišla o svůj kroužek v nose. Podle PETA totiž nejde o nevinný kosmetický prvek, ale o připomínku skutečné krutosti, které čelí krávy a býci v masném a mléčném průmyslu.
„Víme, že Mario Kart World je jen hra – a právě proto musí nosní kroužek pryč,“ uvádí organizace. „Mario Kart má být zábavným únikem, ne připomínkou bolest působících nástrojů, které se používají na skot v masném a mléčném průmyslu. Nikdo nechce myslet na utrpení zvířat, když sviští po závodní dráze.“
Podle PETA jsou nosní kroužky nástrojem krutosti, který způsobuje dlouhotrvající bolest a nepohodlí. Zvířatům se násilně propichují jedny z nejcitlivějších částí těla, aby je bylo možné ovládat, vodit a v případě býků i trestat. Organizace dále upozorňuje, že v mléčném průmyslu se někdy dokonce používají ostnaté kroužky u telat, aby sání mateřského mléka způsobovalo kravám bolest, což má vést k odmítnutí mláděte. U býků pak bývá k nosnímu kroužku připevněn řetěz až k rohu, což zvířeti způsobuje ještě víc bolesti.
„Není to módní doplněk,“ zdůrazňuje PETA. „Je to krutý nástroj, který má ovládat a ubližovat.“
Nintendo se zatím k výzvě oficiálně nevyjádřilo. Mario Kart World, nejnovější díl populární série, se každopádně těší obrovskému zájmu. Jen za první měsíc se prodalo 5,63 milionu kopií, což znamená, že si téměř každý z 5,82 milionu majitelů Switche 2 pořídil právě i závodní novinku, ať už v balení přímo s konzolí, nebo samostatně.
Nejde zdaleka o první případ, kdy PETA kritizuje hry. V minulosti se zaměřila například na Animal Crossing: New Horizons, kde upozorňovala na údajnou propagaci ubližování rybám a hmyzu při jejich chytání a vystavování v muzeu. Stejně tak se jí z tohoto hlediska nepozdával třeba Palworld nebo Hunting Simulator 2.