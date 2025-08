Charita? Speedruny? Nintendo raději řeklo ne, největší japonská akce se obejde bez něj

6. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Největší japonská charitativní akce zaměřená na speedrunning, RTA in Japan, letos proběhne bez jediného titulu od Nintenda. Během maratonu, který od 9. do 15. srpna nabídne desítky pokusů projít co nejrychleji pestrou paletou her od Minecraftu po Silent Hill 2, se fanoušci budou jen marně těšit na Maria, Zeldu, Donkey Konga a jiné oblíbené nintendovské klasiky. A důvod? Firma z Kjóta si prostě opět nemohla pomoct.

Podle oficiálního vyjádření organizátorů, zveřejněného na webu RTA a přeloženého serverem Automaton, kontaktovalo Nintendo pořadatele 13. června s požadavkem, aby jako právnická osoba požádali o svolení k zařazení jeho her. Ještě důrazněji pak zaznělo, že předchozí streamy firma považuje za „neautorizované využití licence“.

Nintendu navíc nestačí jedno univerzální schválení, ale chce, aby organizátoři žádali o souhlas pro každou jednotlivou hru zvlášť. Vzhledem k blížícímu se termínu akce i rozsahu komplikací tak RTA rozhodlo, že letos Nintendo z programu raději úplně vypustí. Zároveň ale vyjadřují naději, že se jim v budoucnu podaří s firmou dohodnout a tituly od japonské herní legendy opět zařadit.

Nintendo je dlouhodobě proslulé svou tvrdou kontrolou nad využíváním svých her třetími stranami, a to zejména v oblasti streamování a komunitního obsahu. Zatímco většina ostatních herních firem považuje tvorbu videí, speedrunů a fanartů za formu bezplatné propagace, Nintendo si často vymáhá licenční podmínky. V minulosti se dokonce pokusilo získávat veškeré příjmy z reklam u videí ze svých her na YouTube.

Nejde tedy ani zdaleka o první případ, kdy se tvrdý postoj Nintenda střetl s nevolí herní komunity. Před třemi lety společnost například odmítla udělit licenci organizátorům šampionátu Smash World Tour na EVO, což tehdy fanoušci označili za sabotáž.

RTA in Japan ale dál pokračuje v přípravách maratonu, jehož výtěžek letos opět poputuje na pomoc organizaci Lékařů bez hranic. A i když se v programu tentokrát neobjeví žádná Zelda ani Mario, komunita speedrunnerů rozhodně nelení – kompletní program týdenní akce najdete zde.