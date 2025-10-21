Mikromanagement, absence vize, úmorné přesčasy. Příběh jedné z nejhorších her roku vyplouvá na povrch

Neúspěch hry MindsEye má stále dohru a teď se k němu přidávají i tvrdá obvinění bývalých zaměstnanců studia Build a Rocket Boy. Ti popisují chaotický vývoj, dlouhé přesčasy, toxické vedení a naprostý nedostatek vize a řízení ze strany zakladatele studia, Leslieho Benziese, který dříve stál za sérií Grand Theft Auto.
Studio Build a Rocket Boy vzniklo po Benziesově odchodu z Rockstaru v roce 2016 a mělo být novým hráčem na poli otevřených světů. Jeho první projekt Everywhere měl být futuristické multiplayerové RPG, kde by si hráči mohli sami tvořit obsah. Postupem času se ale vývoj rozpadl a pozornost se přesunula k tehdy vedlejšímu projektu MindsEye, městské akci, která nakonec vyšla letos v červu a okamžitě se zařadila mezi nejhorší hry roku.
Hra sklidila drtivě negativní recenze a krátce po vydání následovalo masové propouštění, které se dotklo až tří stovek lidí. Devadesát tři bývalých zaměstnanců pak podepsalo otevřený dopis obviňující vedení z „systémového špatného zacházení, nekompetentního řízení a nezákonného postupu při propouštění“.
Z komerčního a reputačního propadáku se teď začínají ozývat hlasy, které poodhalují, že Build a Rocket Boy mělo k pohodovému pracovišti daleko, stejně tak šéfové studia, které vedle Benziese vedl i Mark Gerhard, měl daleko k inspirativnímu vizionáři. „Leslie nikdy nerozhodl, jakou hru vlastně chce dělat,“ uvedl pro BBC bývalý designér Jamie. „Od začátku chyběla jasná vize a tenhle chaos se táhl celým projektem.“
Podle bývalého analytika Bena Newbona vedení neustále měnilo směr, ignorovalo připomínky týmu a Benzies osobně zasahoval i do drobných detailů. Jeho připomínkám se ve firmě dokonce začaly přezdívat „Leslie tickety“ – a bez ohledu na prioritu se musely řešit okamžitě.
S blížícím se vydáním přišla i náročná pracovní zátěž, ve videoherním průmyslu pořád rozšířená praktika. Zaměstnanci popsali dlouhé neplacené přesčasy, které měly být po vydání kompenzovány volnem. Ve skutečnosti ale vedly jen k chybám, zmatku a vyčerpání. „Morálka šla dolů, hádky přibývaly, lidi ztráceli motivaci,“ říká bývalý audio designér Isaac Hudd.
Po vydání MindsEye se nálada propadla ještě víc. „Viděli jsme jednu negativní recenzi za druhou a bylo jasné, že to nedopadne dobře,“ popsal Hudd. Když pak Benzies na interní schůzi označil kritiku za neoprávněnou a vinu hodil na „interní sabotéry“, zůstal tým podle jejich slov v šoku.
Na začátku října následovalo hromadné propouštění v edinburghské pobočce, po němž odborová organizace IWGB oznámila právní kroky proti studiu. „Zaměstnanci Barb byli opakovaně ponižováni, zneužíváni a obelháváni,“ uvedla předsedkyně odborů Spring McParlin-Jones. „Díky odborům se podařilo pracovníkům donutit management, aby respektoval jejich práva a splnil své závazky. Ať to slouží jako zpráva dalším managerům podobným Lesliemu a Markovi. Tato éra bezpráví v herním průmyslu končí, a pokud vedení firem dál ignoruje pracovní zákony, narazí na odpor.“
Build a Rocket Boy se brání tvrzením, že proces propouštění probíhal s péčí a transparentností. Ve svém prohlášení studio uznává, že vydaná verze MindsEye „neodpovídala kvalitě, kterou si komunita zasloužila“, a slibuje, že na hře bude dál pracovat. Zda se ale Benziesovi podaří důvěru hráčů i vývojářů znovu získat, zůstává otevřené. MindsEye propadlo natolik, že i samotní herci, kteří ve hře ztvárnili postavy, se obávají, že jim projekt zničil kariéru – a vydavatel IO Interactive mezitím oznámil, že si po téhle zkušenosti dává od vydavatelské činnosti pauzu.