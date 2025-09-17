Herec z MindsEye přiznal obavy. Po fiasku měl strach, že už si ve hře nikdy nezahraje
Herec z MindsEye přiznal obavy. Po fiasku měl strach, že už si ve hře nikdy nezahraje

Herec Alex Hernandez, který v MindsEye ztvárnil hlavního hrdinu Jacoba Diaze, přiznal, že po katastrofálním přijetí hry měl strach, že jeho kariéra v herním průmyslu skončila. Titul od studia Build A Rocket Boy si po vydání vysloužil ostrou kritiku kvůli chybám, technickým problémům i malému množství obsahu. A protože se Hernandezova tvář objevuje přímo na obalu hry, ocitl se v přímém spojení s jejím neúspěchem.

„Je náročné strávit dva a půl roku na projektu, na který jste opravdu pyšní, a pak sledovat, jak je přijat,“ řekl Hernandez v podcastu FRVR. „Byl jsem hrdý na svou práci, na lidi, se kterými jsem ji dělal, a chtěl jsem, aby to byla úspěšná hra jak pro ně, tak pro mě.“

Reakce fanoušků ale pro něj byla šokem. „Říkal jsem si: ‚Možná už si nikdy v žádné hře nezahraju.‘ Protože když jste tváří na obale, lidé, ať už oprávněně, nebo ne, si své emoce a názory na hru spojují přímo s vámi,“ vysvětlil.

Ačkoli se stal terčem ostré kritiky a dokonce i nenávistných komentářů, Hernandez uznává, že publikum má právo na svůj názor. „Hráči jsou jedinečný druh a já jsem jedním z nich. Vztah k hernímu zážitku je velmi silný a internet je anonymní prostor, kam lidé píšou věci, které by vám do očí nikdy neřekli,“ uvedl. „Nikdo by vám nikdy do tváře neřekl: ‚Každý, kdo na téhle hře pracoval, si zaslouží zemřít.‘ A přitom na internetu to udělají. A myslím, že na to mají nárok.“

Hernandez má s podobnými situacemi zkušenost už z dřívějška, jeho hlas a podoba totiž patřily i Lincolnovi ze třetího dílu série Mafia, který při vydání rovněž čelil více než rozporuplným reakcím. „Nejsem pověrčivý, ale někdy si říkám: ‚Nemám já náhodou přesný opak Midasova doteku?‘ Jako by všechno, na co sáhnu, skončilo průšvihem,“ poznamenal s nadsázkou. Tak snad bude mít herec při výběru rolí příště konečně o něco šťastnější ruku.

Studio Build A Rocket Boy se mezitím snaží svou městskou akci postupně vylepšovat, kdy tvrdí, že je odhodlané zlepšit herní zážitek. Přesto zůstává budoucnost vydavatelské divize IOI Partners, pro kterou bylo MindsEye prvním pokusem, nejasná. „IO Interactive si bude své hry vydávat interně,“ uvedl šéf studia Hakan Abrak. Dánské studio má momentálně plné ruce práce s dokončováním herního návratu agenta Jamese Bonda v 007: First Light. „Co se týče IOI Partners? To se teprve uvidí.“

