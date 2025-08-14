Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dostane na podzim multiplayer, ale bez crossplaye
zdroj: Konami

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dostane na podzim multiplayer, ale bez crossplaye

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Galerie

Konami potvrdilo, že chystaný multiplayerový režim Fox Hunt pro Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dorazí až po srpnovém vydání remaku. Dočkáme se ho letos na podzim. Oficiální japonský účet série na síti X ale zároveň přinesl zprávu, která některé fanoušky zklamala: režim nebude podporovat hraní mezi různými platformami.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Novinky
Bomberman a adaptivní kamufláž. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bude víc než jen grafický remake

Fox Hunt má být do velké míry inspirovaný populárním spin-offem Metal Gear Online z PS3. Klíčem k přežití ve hře na schovávanou bude tichý postup, kamufláž a trpělivost. „Tento unikátní multiplayerový režim využívá základní prvky hlavní hry – maskování a boj o přežití – a posouvá je na novou úroveň díky nejnovějším grafickým vylepšením,“ uvádí oficiální popisek.

Absence crossplaye však může být problém, zvlášť když režim vyjde až s odstupem. Část komunity se obává, že na něj hráči do té doby zapomenou. Zda se tyto předpovědi naplní, ukáže až čas.

zdroj: Konami

Hlavní pozornost teď míří na samotný remake Metal Gear Solid 3, který vychází už za dva týdny na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na vývoji se podílí studio Virtuos, známé například remasterem The Elder Scrolls IV: Oblivion. Hra poběží na Unreal Enginu 5. Nabídne moderní ovládání i původní schéma pro nostalgiky, zatímco jádro původního zážitku má zůstat nedotčené. Brzy se tak ukáže, zda legendární příběh Snakea obstojí i po letech.

Smarty.cz
Tagy:
remake Metal Gear Solid (série) Snake Eater
Zdroje:
Konami
Hry:
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení

Nejnovější články