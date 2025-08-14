Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dostane na podzim multiplayer, ale bez crossplaye

Konami potvrdilo, že chystaný multiplayerový režim Fox Hunt pro Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dorazí až po srpnovém vydání remaku. Dočkáme se ho letos na podzim. Oficiální japonský účet série na síti X ale zároveň přinesl zprávu, která některé fanoušky zklamala: režim nebude podporovat hraní mezi různými platformami.
Fox Hunt má být do velké míry inspirovaný populárním spin-offem Metal Gear Online z PS3. Klíčem k přežití ve hře na schovávanou bude tichý postup, kamufláž a trpělivost. „Tento unikátní multiplayerový režim využívá základní prvky hlavní hry – maskování a boj o přežití – a posouvá je na novou úroveň díky nejnovějším grafickým vylepšením,“ uvádí oficiální popisek.
Absence crossplaye však může být problém, zvlášť když režim vyjde až s odstupem. Část komunity se obává, že na něj hráči do té doby zapomenou. Zda se tyto předpovědi naplní, ukáže až čas.
zdroj: Konami
Hlavní pozornost teď míří na samotný remake Metal Gear Solid 3, který vychází už za dva týdny na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na vývoji se podílí studio Virtuos, známé například remasterem The Elder Scrolls IV: Oblivion. Hra poběží na Unreal Enginu 5. Nabídne moderní ovládání i původní schéma pro nostalgiky, zatímco jádro původního zážitku má zůstat nedotčené. Brzy se tak ukáže, zda legendární příběh Snakea obstojí i po letech.