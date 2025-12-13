zdroj: Blizzard Entertainment

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

Mephisto potrápí Sanctuary. Druhé velké rozšíření pro Diablo IV se jmenuje Lord of Hatred

13. 12. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Životní cyklus Diabla IV nekončí. Po řadě sezón a jedné velké expanzi Vessel of Hatred vyjde příští rok druhý naditý balíček dodatečného obsahu zvaný Lord of Hatred, pokračující v přílivu pekelných sil.

Ústředním zlounem bude samotný Mephisto, který pokračuje ve své snaze zničit celé lidské pokolení. Nicméně v nejtemnější hodině vysvitne malá naděje. Problémem je, že jediný způsob, jak ji využít, je samotná Lilith. Proto se musíte spolčit s novými i starými postavami, abyste Mephista zastavili dříve, než se dostane ke zřídlu bytí.

Cesta vás zavede až do regionu Skovos. Prastaré rodiště prvotní civilizace a původní domov Lilith a Inaria, ve kterém narazíte na husté lesy, vulkanický západ a potopená území, kde najdete bortící se chrámy a nebezpečné břehy. Vše tradičně naplněné nepřáteli, městy, dungeony a výzvami.

zdroj: Blizzard Entertainment

Vydat se tam můžete s jednou ze dvou nových tříd. Jedna zatím zůstává tajemstvím, nicméně za druhou si díky předobjednávce můžete zahrát už nyní. Je tím nositel světla Paladin, který přeživším dodává naději a zlo nekompromisně trestá. Vzhledem k napojení na nebesa se geroj chlubí  silnou andělskou formou, destruktivním hněvem a svatým pohledem, jímž bude zlo potírat jedna báseň.

Lord of Hatred kromě novinek chystá i velké změny, především v systému stromu dovedností s novými schopnostmi, alternativními variantami i zvýšenou maximální úrovní pro každou z tříd. Ožije též endgame s dodatečnými způsoby, jak se zabavit a získat vytoužené odměny. A jakmile vás válčení znudí, zaběhněte si k vodě, kde se půjde věnovat stále populárnějšímu rybaření.

Carbon
Aktuality
Česká diablovka Carbon pokračuje i přes neúspěch na Kickstarteru

Abyste některé ze zmíněných novinek zažili, nemusíte nutně investovat další peníze. Přepracovaný systém postupu hrdinů, nové nástroje pro zdokonalovaní a přepracovaný strom dovedností budou součástí bezplatné aktualizace, která vyjde společně s expanzí. Potěší též nový filtr pro kořist.

Pokud ale utrácet chcete, základní verze nového rozšíření stojí 39,99 eur. Na výběr jsou samozřejmě i dražší edice s dodatečnými kosmetickými doplňky, herní měnou a prémiovým battle passem. Někoho může nahněvat, jiné zase potěšit, že koupí Lord of Hatred získáte i předchozí Vessel of Hatred, abyste měli přístup ke kompletnímu příběhovému oblouku.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy diablovka rozšíření akční RPG
Zdroje:
Blizzard Entertainment
Hry:
Diablo IV Diablo IV: Lord of Hatred
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
