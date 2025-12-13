Mephisto potrápí Sanctuary. Druhé velké rozšíření pro Diablo IV se jmenuje Lord of Hatred

Životní cyklus Diabla IV nekončí. Po řadě sezón a jedné velké expanzi Vessel of Hatred vyjde příští rok druhý naditý balíček dodatečného obsahu zvaný Lord of Hatred, pokračující v přílivu pekelných sil.
Ústředním zlounem bude samotný Mephisto, který pokračuje ve své snaze zničit celé lidské pokolení. Nicméně v nejtemnější hodině vysvitne malá naděje. Problémem je, že jediný způsob, jak ji využít, je samotná Lilith. Proto se musíte spolčit s novými i starými postavami, abyste Mephista zastavili dříve, než se dostane ke zřídlu bytí.
Cesta vás zavede až do regionu Skovos. Prastaré rodiště prvotní civilizace a původní domov Lilith a Inaria, ve kterém narazíte na husté lesy, vulkanický západ a potopená území, kde najdete bortící se chrámy a nebezpečné břehy. Vše tradičně naplněné nepřáteli, městy, dungeony a výzvami.
Vydat se tam můžete s jednou ze dvou nových tříd. Jedna zatím zůstává tajemstvím, nicméně za druhou si díky předobjednávce můžete zahrát už nyní. Je tím nositel světla Paladin, který přeživším dodává naději a zlo nekompromisně trestá. Vzhledem k napojení na nebesa se geroj chlubí silnou andělskou formou, destruktivním hněvem a svatým pohledem, jímž bude zlo potírat jedna báseň.
Lord of Hatred kromě novinek chystá i velké změny, především v systému stromu dovedností s novými schopnostmi, alternativními variantami i zvýšenou maximální úrovní pro každou z tříd. Ožije též endgame s dodatečnými způsoby, jak se zabavit a získat vytoužené odměny. A jakmile vás válčení znudí, zaběhněte si k vodě, kde se půjde věnovat stále populárnějšímu rybaření.
Abyste některé ze zmíněných novinek zažili, nemusíte nutně investovat další peníze. Přepracovaný systém postupu hrdinů, nové nástroje pro zdokonalovaní a přepracovaný strom dovedností budou součástí bezplatné aktualizace, která vyjde společně s expanzí. Potěší též nový filtr pro kořist.
Pokud ale utrácet chcete, základní verze nového rozšíření stojí 39,99 eur. Na výběr jsou samozřejmě i dražší edice s dodatečnými kosmetickými doplňky, herní měnou a prémiovým battle passem. Někoho může nahněvat, jiné zase potěšit, že koupí Lord of Hatred získáte i předchozí Vessel of Hatred, abyste měli přístup ke kompletnímu příběhovému oblouku.