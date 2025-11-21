Česká diablovka Carbon pokračuje i přes neúspěch na Kickstarteru
zdroj: Hardwired Studios LTD

Česká diablovka Carbon pokračuje i přes neúspěch na Kickstarteru

PC

21. 11. 2025 13:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Říjnová kampaň na Kickstarteru měla českému akčnímu RPG Carbon od studia Hardwired pomoci urychlit vývoj. Přestože do ní fanoušci přispívali průběžně, tempo nestačilo – po skončení kampaně se vybralo 87 % cílové částky. Peníze se tak podle pravidel Kickstarteru vrátí zpět přispěvatelům.

Tým ale nebere výsledek jako selhání. Naopak v něm vidí ujištění, že je o projekt zájem, a vývoj Carbonu tak pokračuje dál. Pomáhá tomu i pozitivní přijetí demoverze, kde hráči chválili rychlé a přesné souboje, povedené schopnosti i poutavé prostředí.

Carbon
Carbon
Carbon
Galerie

Dalším bodem na programu bude vyhodnocení kampaně a zpracování zpětné vazby od komunity. Poznatky by se měly propsat do plánů pro další fáze vývoje, o nichž chce Hardwired informovat v nadcházejících týdnech. Zmíněná demoverze zůstává nadále dostupná na Steamu.

Smarty.cz
Tagy:
akční kyberpunk hack and slash
Zdroje:
Hardwired Studios LTD
Hry:
Carbon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení

Nejnovější články