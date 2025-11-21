Česká diablovka Carbon pokračuje i přes neúspěch na Kickstarteru

Říjnová kampaň na Kickstarteru měla českému akčnímu RPG Carbon od studia Hardwired pomoci urychlit vývoj. Přestože do ní fanoušci přispívali průběžně, tempo nestačilo – po skončení kampaně se vybralo 87 % cílové částky. Peníze se tak podle pravidel Kickstarteru vrátí zpět přispěvatelům.
Tým ale nebere výsledek jako selhání. Naopak v něm vidí ujištění, že je o projekt zájem, a vývoj Carbonu tak pokračuje dál. Pomáhá tomu i pozitivní přijetí demoverze, kde hráči chválili rychlé a přesné souboje, povedené schopnosti i poutavé prostředí.
Dalším bodem na programu bude vyhodnocení kampaně a zpracování zpětné vazby od komunity. Poznatky by se měly propsat do plánů pro další fáze vývoje, o nichž chce Hardwired informovat v nadcházejících týdnech. Zmíněná demoverze zůstává nadále dostupná na Steamu.