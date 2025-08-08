Legendy se vrací. Heretic a Hexen přichází ve společné vylepšené kompilaci

Dnes byl příjemný den pro vstávání. Nejenže je pátek a víkendové počasí vypadá vhodně pro výlety, ale hlavně si Xbox, Bethesda a id Software připravili příjemné překvapení na letošní QuakeCon 2025 a vydali reedici kultovních fantasy stříleček Heretic a Hexen.
Pamětníci jistě vzpomínají na polovinu 90. let, kdy se obě hry od Raven Software (id Soft vypomáhal) poprvé objevily. Tituly vytvořené na upravené verzi enginu pro DOOM kromě stylového šlehání kouzel a fantasy akce přinesly i několik zlepšováků, mezi nimiž byl třeba základní systém inventáře nebo vertikální míření.
Fanoušci si už dlouhou dobu přáli, aby obě klasiky vyšly i na moderní systémy, ideálně ve vylepšené formě, což jim právě vydaný balíček Heretic + Hexen splňuje. id Software v tomto případě spolupracoval s experty na remastery z Nightdive Studios, aby nabídli kompletní nadílku spojující Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic a Hexen: Deathkings of the Dark Citadel.
Hry byly přepracované pro moderní platformy a doplněné o slušnou porci novinek a zlepšováků. Kromě podpory 4K rozlišení, 120 FPS na konzolích, moderních gamepadů, rychlého načítání a svižnějšího přepínání zbraní se mohou fanoušci těšit z deathmatche i kooperativních režimů napříč platformami, ale i lokálně na rozdělené obrazovce. Potěší též podpora modifikací, rozšířený soundtrack od Andrewa Hulshulta nebo dvě zbrusu nové epizody Heretic: Faith Renewed a Hexen: Vestiges of Grandeur.
Vše zní moc lákavě a stávající majitelé původních her za kompilaci ani nemusí platit. Pokud se vám kterákoliv z předchozích verzí válela v digitální knihovně, obdržíte bezplatný upgrade na nové kombinované vydání. Dříve zakoupené produkty vám nadále zůstanou.
Konzolisté a nováčci za Heretic + Hexen zaplatí 14,99 eur na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One, Nintendu Switch či Nintendu Switch 2. Jelikož id Software už nějakou dobu patří pod Microsoft, najdete nové verze i v předplatném Game Pass.