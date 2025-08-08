zdroj: Bethesda

PlayStation 4 PC MAC PSOne Nintendo 64 Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Legendy se vrací. Heretic a Hexen přichází ve společné vylepšené kompilaci

8. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dnes byl příjemný den pro vstávání. Nejenže je pátek a víkendové počasí vypadá vhodně pro výlety, ale hlavně si Xbox, Bethesda a id Software připravili příjemné překvapení na letošní QuakeCon 2025 a vydali reedici kultovních fantasy stříleček Heretic a Hexen.

Pamětníci jistě vzpomínají na polovinu 90. let, kdy se obě hry od Raven Software (id Soft vypomáhal) poprvé objevily. Tituly vytvořené na upravené verzi enginu pro DOOM kromě stylového šlehání kouzel a fantasy akce přinesly i několik zlepšováků, mezi nimiž byl třeba základní systém inventáře nebo vertikální míření.

Heretic + Hexen
Heretic + Hexen
Heretic + Hexen
Galerie

Fanoušci si už dlouhou dobu přáli, aby obě klasiky vyšly i na moderní systémy, ideálně ve vylepšené formě, což jim právě vydaný balíček Heretic + Hexen splňuje. id Software v tomto případě spolupracoval s experty na remastery z Nightdive Studios, aby nabídli kompletní nadílku spojující Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic a Hexen: Deathkings of the Dark Citadel.

Hry byly přepracované pro moderní platformy a doplněné o slušnou porci novinek a zlepšováků. Kromě podpory 4K rozlišení, 120 FPS na konzolích, moderních gamepadů, rychlého načítání a svižnějšího přepínání zbraní se mohou fanoušci těšit z deathmatche i kooperativních režimů napříč platformami, ale i lokálně na rozdělené obrazovce. Potěší též podpora modifikací, rozšířený soundtrack od Andrewa Hulshulta nebo dvě zbrusu nové epizody Heretic: Faith Renewed a Hexen: Vestiges of Grandeur.

Doom: THe Dark Ages
Aktuality
Doom: The Dark Ages je největším launchem id Software

Vše zní moc lákavě a stávající majitelé původních her za kompilaci ani nemusí platit. Pokud se vám kterákoliv z předchozích verzí válela v digitální knihovně, obdržíte bezplatný upgrade na nové kombinované vydání. Dříve zakoupené produkty vám nadále zůstanou.

Konzolisté a nováčci za Heretic + Hexen zaplatí 14,99 eur na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One, Nintendu Switch či Nintendu Switch 2. Jelikož id Software už nějakou dobu patří pod Microsoft, najdete nové verze i v předplatném Game Pass.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy first person střílečka dungeon
Zdroje:
id Software
Hry:
Heretic Hexen: Beyond Heretic
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay

Nejnovější články