Doom: The Dark Ages je největším launchem id Software

Do rvaní a škubání ve futurostředověkých kulisách se v Doom: The Dark Ages od vydání pustilo přes 3 miliony Doomslayerů. Studio id Software milník zveřejnilo na svých sociálních sítích s dovětkem, že jde o největší launch studa. The Dark Ages na tři miliony dosáhlo sedmkrát rychleji než předchozí Doom Eternal.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id's history - 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8