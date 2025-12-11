Helldivers 2 prototypují roguelite mód

Jak nálakat a udržet si hráče? Otázka, se kterou se potýká nejedna z live service her a snaží se na ni najít odpověď i akční šílenost Helldivers 2. Na Steamu k ní pořád denně usedá zhruba 50 tisíc lidí, byť se studio Arrowhead teď místo nového obsahu soustředí na technický dluh, který si postupně hra nabalila.
V prosincovém patchi se jim například povedlo snížit velikost instalace na PC z asi 150 GB na zhruba 23 GB a vylepšit stabilitu hry i vyváženost některých zbraní a stratagemů. Ale co dál? Na to odpovídá bez velkých oznámení a fanfár šéf studia Johan Pilestedt na sociální síti X.
V reakci na dotaz jednoho z fanoušků, jestli by si ve hře dokázal představit roguelite režim jednoduše pravil, že na něm už pracují. „Ahoj! Máme prototyp roguelite módu – úplně mění způsob, jak se hra hraje!“ A to bylo všechno. Žádné detaily, žádný trailer, žádné velké odhalení. Jen prosté přiznání, které okamžitě rozpoutalo očekávání a další dotazy.
Pilestedt už nic dalšího neprozradil, což není překvapivé. Helldivers 2 je live service hra a mnoho nápadů se do finální verze nikdy nedostane. Roguelite režim tak může klidně skončit v šuplíku, pokud jeho vývoj narazí. Zvlášť když Arrowhead ještě nedávno bojoval s výkonem, bugy a nestabilitou.
Na druhé straně roguelite hry jsou díky své návykové hratelnosti a nevyzpytatelnosti velmi populární. Přestože v kontextu s Helldivers 2 se nedá v žádném případě mluvit o nějaké klinické smrti – každý velký obsahový update dokázal přilákat zpátky obrovské množství hráčů – v Arrowhead Studios zjevně hledají recept, jak po skoro dvou letech nabídnout něco trochu jiného.