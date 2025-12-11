Helldivers 2 prototypují roguelite mód
zdroj: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 prototypují roguelite mód

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Galerie

Jak nálakat a udržet si hráče? Otázka, se kterou se potýká nejedna z live service her a snaží se na ni najít odpověď i akční šílenost Helldivers 2. Na Steamu k ní pořád denně usedá zhruba 50 tisíc lidí, byť se studio Arrowhead teď místo nového obsahu soustředí na technický dluh, který si postupně hra nabalila.

V prosincovém patchi se jim například povedlo snížit velikost instalace na PC z asi 150 GB na zhruba 23 GB a vylepšit stabilitu hry i vyváženost některých zbraní a stratagemů. Ale co dál? Na to odpovídá bez velkých oznámení a fanfár šéf studia Johan Pilestedt na sociální síti X.

Helldivers 2
Novinky
Co po Helldivers 2? V Arrowhead Studios už kutí další hru

V reakci na dotaz jednoho z fanoušků, jestli by si ve hře dokázal představit roguelite režim jednoduše pravil, že na něm už pracují. „Ahoj! Máme prototyp roguelite módu – úplně mění způsob, jak se hra hraje!“ A to bylo všechno. Žádné detaily, žádný trailer, žádné velké odhalení. Jen prosté přiznání, které okamžitě rozpoutalo očekávání a další dotazy.

Pilestedt už nic dalšího neprozradil, což není překvapivé. Helldivers 2 je live service hra a mnoho nápadů se do finální verze nikdy nedostane. Roguelite režim tak může klidně skončit v šuplíku, pokud jeho vývoj narazí. Zvlášť když Arrowhead ještě nedávno bojoval s výkonem, bugy a nestabilitou.

Na druhé straně roguelite hry jsou díky své návykové hratelnosti a nevyzpytatelnosti velmi populární. Přestože v kontextu s Helldivers 2 se nedá v žádném případě mluvit o nějaké klinické smrti – každý velký obsahový update dokázal přilákat zpátky obrovské množství hráčů – v Arrowhead Studios zjevně hledají recept, jak po skoro dvou letech nabídnout něco trochu jiného.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka third person
Zdroje:
Arrowhead Studios
Hry:
Helldivers 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články